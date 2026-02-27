欧联│6支英超队16强避内讧 曼城、皇马连续5年交手 车路士PSG演世冠决赛翻版

欧联、欧霸和欧协联16强抽签周五(27日)晚进行，6支英超队于欧联16强避过内战，当中曼城抽中对皇家马德里，连续5年交手；车路士则硬撼巴黎圣日耳门；纽卡素就激战巴塞隆拿。

曼城又又又又又对皇马

欧联16强抽签，6支英超球队避过互对，当中曼城遇上皇马，两队连续5届于淘汰赛相遇，双方在今届联赛阶段第6轮已交过手，当时蓝月作客赢2:1。而车路士抽中下下签，将会恶斗上届盟主圣日耳门，并重演去夏世冠杯决赛翻版戏码。纽卡素则激战巴塞，同样受到注目。另一场英西对碰，就是马德里体育会对热刺；阿仙奴和利物浦相对较易应付，分别对利华古逊及加拉塔沙雷。而余下两仗分别是波杜基林特对士砵亭，以及阿特兰大对拜仁慕尼黑。

阿仙奴抽好签

此外，6支英超队平均分布在两条战线，当中位于下线的阿仙奴签运最好，如果顺利击败利华古逊后，将会面对波杜基林特或士砵亭的胜方，同线还有马体会/热刺，以及巴塞/纽卡素。至于上线就有6支豪门混战，车路士或PSG过关，大有机会斗利物浦；皇马和曼城的胜方，8强预计硬撼拜仁。

欧联16强对赛表

巴黎圣日耳门 对 车路士

加拉塔沙雷 对 利物浦

皇家马德里 对 曼城

阿特兰大 对 拜仁慕尼黑

纽卡素 对 巴塞隆拿

马德里体育会 对 热刺

波杜基林特 对 士砵亭

利华古逊 对 阿仙奴

注：首回合3月10、11日上演；次回合3月17、18日举行