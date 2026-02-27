英超│曼联最高向艾摩廉支付1590万镑赔偿金 总费用达到2700万镑

曼联周四公布新一份财务报告，显示球会去月辞退主教练鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim），需要向他和其教练团队赔偿最高1590万镑（约1亿6000万港元）。连同当初聘请他是向士砵亭支付的毁约金，整个聘用及解雇过程的总开支高达2700万镑，代价沉重。

分手费高昂 视乎再就业情况

根据周四晚间提交的财务报告显示，曼联为解雇艾摩廉及其教练组成员，包括助教卡路士费南迪斯（Carlos Fernandes）、简迪度（Adelio Candido）及艾文路费路（Emanuel Ferro），预留了一笔高达1590镑的潜在赔偿金。不过，报告亦指出，曼联最终是否需要支付全额，将取决于一系列因素，例如艾摩廉能否在指定时间内找到新工作。

两季换帅或耗4000万镑

除了巨额「分手费」，当初为了得到这位葡萄牙少帅，曼联亦已付出不少。球会早前的财务报表显示，为了从士砵亭签下艾摩廉，曼联支付了约1100万镑的补偿金。而最新的财报就显示，这笔款项仍有630万镑（约6030万港元）尚未摊销，如今只能无奈撇帐。两数相加，意味红魔在艾摩廉身上的任命与解雇总费用，高达2690万镑（约2亿7000万港元）。

频繁换帅令球会财政百上加斤。由于解雇艾摩廉的前任坦哈格（Erik ten Hag）以及体育总监丹艾斯禾夫（Dan Ashworth），曼联已损失1450万镑。换言之，短短两个球季，球会在管理层变动上的赔偿金总额，最终可能高达4140万镑（约4亿1000万港元），数字令人咋舌。

