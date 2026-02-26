Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西乙｜C朗晋身班主之列　收购艾美利亚四分一股份

足球世界
更新时间：18:48 2026-02-26 HKT
发布时间：18:48 2026-02-26 HKT

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在足球场外的商业版图再扩张。代表这位球星的顾问公司 Brunswick Group 今日（27日）证实，C朗已收购了西班牙乙组联赛球会艾美利亚（UD Almería）的股份，正式成为球会班主之一。

据声明透露，现年 41 岁、目前效力沙特阿拉伯球队艾纳斯（Al-Nassr）的C朗，透过旗下的 CR7 Sports Investments 子公司，购入了艾美利亚 25% 的股份。虽然具体金额未有公开，但此举标志著这位五届金球奖得主正式涉足球会管理层。

C朗在声明中表示：「在球场以外为足球作出贡献，一直是我长久以来的抱负。艾美利亚是一支根基深厚的西班牙球会，且极具增长潜力。」

沙特财团背景深厚

艾美利亚近年与沙特阿拉伯关系密切，过去六年间一直由沙特资金掌控。现任班主兼主席 Mohamed Al-Khereiji 于 2025 年夏天，从 Turki Al Alsheikh 手中收购了这家球会。

对于C朗入股，Al-Khereiji 表示欢迎：「我们非常高兴C朗选择投资我们的球会。他非常熟悉西班牙联赛，并且深明我们在球队建设及青训发展上的潜力。」

艾美利亚曾在 2023-24 球季于西甲角逐，目前在西乙联赛排名第三，正争取重返顶级联赛。球会方面暂未回应有关交易细节的查询。

曾传收购曼联　情定西班牙球队

C朗对西班牙球坛并不陌生，早于2009年离开成名地曼联后，便加盟豪门皇家马德里长达9年；在2018年转战意甲祖云达斯前，他为「银河舰队」上阵292场攻入311球。

事实上，这位前曼联球星去年底曾传出将伙拍沙特财团收购旧东家曼联。事缘沙特阿拉伯娱乐总局主席 Turki Alsheikh 去年10月在社交媒体透露，曼联正处于出售予新投资者的后期阶段；鉴于C朗与曼联及沙特方面的深厚联系，加上这位艾纳斯前锋已成为球坛首位「十亿美元富豪」，具备足够财力，令他参与收购红魔鬼的传闻一度甚嚣尘上。

