足球│高普于红牛集团发展不似预期 有意今夏离职 或重返教练岗位

前利物浦领队高普（Jurgen Klopp）去年初风光加盟红牛集团，出任全球足球主管，原意是为集团旗下多支球队注入成功基因。然而事隔仅一年多，双方合作发展不似预期。据欧洲媒体《萨尔茨堡新闻报》独家消息，由于系内球队战绩未如理想，加上高普本人亦萌生去意，这位58岁德国教头或在今夏提前「分手」，有机会重返绿茵场边执起教鞭，再掀球坛风云。

宏图未展 雄心受挫

去年1月，高普正式接掌红牛足球王国，外界期望他能复制师兄兰历克（Ralf Rangnick）的成功，将RB莱比锡、萨尔斯堡、列斯联等球队，捏合成一个王者团队。可惜现实与理想往往存在落差，除萨尔斯堡尚有争标希望外，其余球队表现未如理想，RB莱比锡面临再度失落欧联资格的危机，而列斯联与巴黎FC都要为护级挣扎，集团的足球版图处处亮起红灯。

消息指，即使有高普坐镇，红牛体系至今仍未建立出一套鲜明的统一战术理念，其金漆招牌亦未能如预期般吸引顶级年轻天才来投。红牛管理层与高普本人均对现状大感失望，承认合作未达预期效果，令双方和平分手的可能性骤增。

教练岗位更具吸引力

据悉，一旦高普在今夏表达重返教练岗位的意愿，红牛高层将不会设置任何障碍。目前，两大帅位被视为其最有可能的落脚点：一是刚刚换帅的西甲班霸皇家马德里，二是正在积极备战世界杯的德国国家队。如高普真的离开，红牛方面亦早有准备。报道指今夏离开水晶宫的奥地利籍教头加斯拿（Oliver Glasner），将会接替高普做全球足球主管。这位51岁教练曾担任萨尔斯堡的助教，熟悉红牛体系运作，若未来数月未有顶级球会向他招手，他将随时准备好接过这个极具挑战性的职位，为红牛的足球霸业重新掌舵。