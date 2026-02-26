Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联债务逼近13亿镑 CEO称转型见效：半年转亏为盈赚3260万

足球世界
更新时间：05:24 2026-02-26 HKT
发布时间：05:24 2026-02-26 HKT

曼联最新财务报告显示，球会半年内录得3260万英镑营运利润，成功转亏为盈。然而，球会总债务因庞大的转会费欠款累积至12.9亿英镑，行政总裁贝拉达（Omar Berrada）强调，球会现时正在处于转型阶段，他有信心红魔可以重返顶峰。

施斯高刚在对爱华顿的联赛中一箭定江山。法新社
卡域克上任后曼联成绩稳步上扬，有力挑战下季欧联资格。法新社
曼联CEO贝拉达对红魔财务前境感到乐观。法新社
曼联截至2025年12月底的半年财报表现，与前一年同期亏损390万英镑有显著改善。自英力士集团（INEOS）入主以来，球会推行了一系列严厉的成本控制方案，包括裁减约450名员工，并取消了包括员工免费食堂在内的多项福利津贴。这些举措成功令球会薪酬开支下降9%至7510万英镑。贝拉达指出，这种「场外转型」的正面财务影响已开始体现，让球会有更多资源投放于数据分析等体育核心领域，以支持男女足争夺佳绩。

转会欠款累积黑洞　急需回归欧联止血

然而，亮丽的利润数字难掩沉重的债务包袱。目前曼联总债务已逼近13亿镑，其中除了格拉沙家族收购时留下的长债外，还有逾5亿镑的未付债务，当中绝大部份是积压已久的球员转会费分期款项。此外，球会为维持现金流，再度动用了2500万镑的循环信贷，令相关负债升至2.95亿英镑。

此外，报告同时揭示了缺席顶级赛事的代价。由于连续两年无缘欧联，曼联的商业收入下跌8%至7850万镑。面对未来造价估计超过20亿英镑的新球场计划，如何填补资金缺口成为巨大挑战。加上是次财报尚未计入解雇鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）的额赔偿金，红魔鬼若想彻底摆脱财务危机，重返欧联赛场，赚取巨额奖金及转播费将会成球会的「求生门」。

