英超│奥拿拿借用完毕后将重返曼联 决心争做正选
更新时间：17:24 2026-02-25 HKT
发布时间：17:24 2026-02-25 HKT
英国媒体《卫报》周三报导，目前被曼联借往土超特拉布宗的门将奥拿拿(Andre Onana)，计划在今夏借用期满后回归红魔，决心争夺曼联正选门将席位。知情人士透露，这名29岁喀麦隆国门认为自己仍可在奥脱福球场证明价值，有信心压过拿文斯(Senne Lammens)做红魔首席门将。
奥拿拿计划回归曼联
奥拿拿因为表现不稳，多次出现低级错误，曼联逐在去年夏季转会窗启动换门将行动，从安特卫普罗致年轻的拿文斯，再将原本的首席门将奥拿拿借予土超特拉布宗，但合约没有买断条款。英国《卫报》透露，这名29岁奥拿拿门将计划在借用期满后重返曼联，决定重夺首席门将席位，并对此非常有信心。
有信心压过拿文斯做首席门将
虽然拉文斯入魔后火速成长，21场英超5次保持不失球，阵上表现稳健，但奥拿拿认为自己有力挑战其位置，觉得仍有机会在奥脱福球场展现价值，所以会为这个目标全力以赴。
