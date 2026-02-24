Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施斯高近7场狂轰6球 卡域克：未来曼联的重要球员

足球世界
更新时间：12:23 2026-02-24 HKT
发布时间：12:23 2026-02-24 HKT

英超周一(23日)曼联作客1:0力压爱华顿，后备入替的施斯高(Benjamin Sesko)再度成「救世主」攻入致胜一球，最近上阵7场已攻入6球，赛后看守领队卡域克(Michael Carrick)亦大赞此子表现，并指他将是红魔未来重要的一员。

曼联作客1:0力压爱华顿。法新社
后备入替施斯高(Benjamin Sesko)攻入致胜一球。法新社
卡域克信施斯高未来可成红魔要员

最近曼联由卡域克担任看守领队后势头正盛，昨日击败爱华顿后已录6场不败，杀上积分榜第4，而最近最亮眼的一员非去年夏季从RB莱比锡转投曼联的施斯高莫属，继上战对韦斯咸后备入替在补时阶段攻入扳平一球后，今战再成「后备杀手」攻入致胜一球，上阵近7战已攻入6球，赛后卡域克亦大赞这位斯洛文尼亚射手：「Ben目前状态很好，我们亦有很好的交流，他很有耐性也明白这样可以使他在这里更好的成长，我可以肯定他会在未来很长一段时间成为我们重要的球员。」

而对于近几场都以后备上阵救主的施斯高则表示，对他而言每次上阵能尽力帮助球队最为重要，他说：「无论是上阵5分钟或90分钟其实都无所谓，重要是可以展现我的能力。」

卡域克信施斯高未来可成红魔要员。法新社
曼联作客1:0力压爱华顿。法新社
