欧联｜欧洲足协跟进种族歧视风波 宾菲加翼锋比列斯甸安尼遭暂时禁赛

上周三(18号)欧联附加赛首回合，皇马作客对宾菲加出现疑似种族歧视事件，云尼斯奥斯祖尼亚(Vinicius Jr)为皇马射入致胜一球后庆祝动作引起球迷和球员不满引起争吵，宾菲加边锋比列斯甸安尼(Gianluca Prestianni)被指在过程中以种族歧视性言论辱骂云尼斯奥斯，欧洲足协周一公布将对这位阿根廷小将暂时停赛1场。

皇马左翼云尼斯奥斯祖尼亚(Vinicius Jr)。新华社

比列斯甸安尼或面临至少10场停赛

事件发生在比赛50分钟，云尼斯奥斯为皇马打入全场唯一球后跳舞庆祝引起主场球迷不满，在返回中圈后宾菲加边锋比列斯甸安尼走近云尼斯奥斯并开始出现口角，过程中比列斯甸安尼有刻意用球员遮挡嘴巴，随后云尼斯奥斯便向球证投诉对方种族歧视，比赛亦因此暂停10分钟。

而欧洲足协周一宣布正在调查事件中，并罚比列斯甸安尼暂时停赛一场，意味着他将无缘下轮周三作客对皇马的生死战，根据欧洲足协规则若罪成比列斯甸安尼或将面临至少10场禁赛。

宾菲加边锋比列斯甸安尼(Gianluca Prestianni)。法新社



