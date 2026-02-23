英超｜卡斯米路下一站美斯定C朗？传国际迈亚密、艾纳斯均有意罗致
更新时间：07:36 2026-02-23 HKT
发布时间：07:36 2026-02-23 HKT
发布时间：07:36 2026-02-23 HKT
曼联中场卡斯米路早前宣布，将于今年6月合约届满后离队，招来多支球队的兴趣。据报美斯坐镇的美职球队国际迈亚密，以及C朗领军的沙特球会艾纳斯均对卡斯米路极感兴趣。
卡斯米路于2022年8月以6000万欧元转会费，由皇家马德里投效曼联；他早前宣布今季完结后离开曼联，但仍未决定下一站，会以专注在曼联余下这几个月的比赛为首要任务。但多支球会已传对卡斯米路感到兴趣，他更有可能在美斯和C朗之间抉择，据《ESPN》报道指，美职的国际迈亚密和沙特的艾纳斯均有意罗致卡斯米路。
圣保罗、洛杉矶银河亦有意争逐
其余「追求者」还包括卡斯米路的母会圣保罗，以及另一美职球会洛杉矶银河。据《每日邮报》报道，银河正研究以「指定球员」（Designated Player）条例签入卡斯米路；该条例自2007年碧咸加盟银河后引入，容许球队签入3名薪酬不受联赛薪金上限（Salary Cap）限制的球员。若卡斯米路最终加盟银河，将成为继碧咸及伊巴谦莫域后，第3名效力过曼联的银河球员。
最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT