Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡斯米路下一站美斯定C朗？传国际迈亚密、艾纳斯均有意罗致

足球世界
更新时间：07:36 2026-02-23 HKT
发布时间：07:36 2026-02-23 HKT

曼联中场卡斯米路早前宣布，将于今年6月合约届满后离队，招来多支球队的兴趣。据报美斯坐镇的美职球队国际迈亚密，以及C朗领军的沙特球会艾纳斯均对卡斯米路极感兴趣。

卡斯米路今夏完约后将离开曼联。法新社
卡斯米路今夏完约后将离开曼联。法新社
卡斯米路或加盟美斯效力的国际迈亚密。法新社
卡斯米路或加盟美斯效力的国际迈亚密。法新社
C朗效力的的艾纳斯亦传有意争逐卡斯米路。法新社
C朗效力的的艾纳斯亦传有意争逐卡斯米路。法新社

卡斯米路于2022年8月以6000万欧元转会费，由皇家马德里投效曼联；他早前宣布今季完结后离开曼联，但仍未决定下一站，会以专注在曼联余下这几个月的比赛为首要任务。但多支球会已传对卡斯米路感到兴趣，他更有可能在美斯和C朗之间抉择，据《ESPN》报道指，美职的国际迈亚密和沙特的艾纳斯均有意罗致卡斯米路。

圣保罗、洛杉矶银河亦有意争逐

其余「追求者」还包括卡斯米路的母会圣保罗，以及另一美职球会洛杉矶银河。据《每日邮报》报道，银河正研究以「指定球员」（Designated Player）条例签入卡斯米路；该条例自2007年碧咸加盟银河后引入，容许球队签入3名薪酬不受联赛薪金上限（Salary Cap）限制的球员。若卡斯米路最终加盟银河，将成为继碧咸及伊巴谦莫域后，第3名效力过曼联的银河球员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
17小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
18小时前
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
14小时前
无赖家族︱襄阳汉阻女子轻生反遭家属围骂 网民：救人不如救狗︱有片
00:30
无赖家族︱襄阳汉阻女子轻生反遭家属围骂 网民：救人不如救狗︱有片
即时中国
14小时前
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
12小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
21小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业！名物手工制烧卖$12/5粒 1原因执笠 网民不舍︰独家味道 第二度未食得返
石硖尾南山邨烧卖婆婆传3月结业！名物手工制烧卖$12/5粒 1原因执笠 网民不舍︰独家味道 第二度未食得返
饮食
13小时前