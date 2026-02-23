英超｜麦亚里士打97分钟绝杀 利物浦劣势下险胜森林

利物浦昨晚于英超作客诺定咸森林，凭麦亚里士打（Alexis Mac Allister）于补时97分钟轰入绝杀球，以1：0险胜。利物浦赛后录得45分，追至与第4、5位的车路士及曼联同分。

森林上半场占优

森林在周中欧霸击败费伦巴治后士气大振。在新帅域陀皮利拉（Vitor Pereira）执教下，球队表现极具威胁。皮利拉今仗起用与周中赢波相同的正选阵容，并在上半场占尽优势，其中赫臣奥杜尔（Callum Hudson-Odoi）早段的近射被艾利臣（Alisson）神勇救出。

艾利臣助利物浦力保不失。美联社

麦亚里士打97分钟攻入绝杀球。美联社

利物浦今场表现一般。美联社

红军半场仅3次在敌方禁区触球

相比之下，获得一周时间备战的利物浦表现乏善可陈，域斯（Florian Wirtz）更在热身时受伤未能上阵。利物浦上半场仅在对方禁区内录得3次触球，却被对手射门12次，是球队自2015年以1：6惨败予史笃城以来最差纪录。换边后利物浦表现有所改善，但直到补时前，仅得居迪斯钟斯（Curtis Jones）的一次中目标射门。森林则在末段有米连高域（Nikola Milenkovic）头槌失机，最终更被利物浦在混乱中抢走3分。

麦亚里士打曾经食诈糊

麦亚里士打先有一次入球因手球被判「诈糊」，当时森林后卫艾拿（Ola Aina）尝试解围时皮球中麦亚里士打的手踭弹入，经VAR翻看后被判无效。然而战至97分钟，云迪积克（Virgil van Dijk）接应角球头槌被森林门将史堤芬奥迪加（Stefan Ortega）扑出，麦亚里士打近门补中，VAR再度介入，翻查云迪积克是否越位，但最终确认入球有效。

利物浦就凭这个入球，以1：0险胜森林，赛后以13胜6和8负得45分排第6位，追平第4的车路士和第5的曼联同分；曼联比「车利」均少踢一场，他们将于今晚深夜作客爱华顿。森林则以7胜6和14负得27分排第17位，只比降班区、第18位的韦斯咸多两分。