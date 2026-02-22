曼联｜施丹传接掌法国国家队 曼联「无行」 朗尼力撑卡域克坐正

一直盛传为曼联下一任主帅大热人选的法国名宿施丹（Zinedine Zidane），其未来去向似乎尘埃落定。据意大利媒体报导，他已与法国足总达成口头协议，将在今夏世界杯后，接替迪甘斯（Didier Deschamps）成为法国国家队的新任主帅。此消息一出，意味著曼联的「施丹梦」或将告吹，亦令看守领队卡域克（Michael Carrick）「坐正」的呼声更高。

传施丹答应接迪甘斯捧

自2021年第二度离开皇家马德里帅位后，施丹一直处于休假状态，期间多次与曼联及旧东家祖云达斯传出绯闻。然而，他本人早前已公开表示，希望有朝一日能执教法国国家队，并称自己「很快，很快」就会重返教练席。随著现任法国主帅迪甘斯的合约将在世界杯后届满，施丹接掌「高卢雄鸡」帅印似乎已是顺理成章。

朗尼撑卡域克坐正

施丹转战国际赛场，无疑为曼联的帅位问题带来新变数。在苏斯克查下台后，临危受命的看守领队卡域克，凭借一连串的出色战绩，赢得了外界的广泛认可。球会名宿朗尼（Wayne Rooney）近日便公开力撑这位前队友，认为他应该被任命为正式主帅。朗尼表示：「我们已经试过不同的领队，摩连奴、云高尔、坦哈格、鲁宾艾摩廉，对我来说，卡域克是合乎情理的选择。」

朗尼指不宜找外人执教

朗尼解释道：「这并非因为我们曾是队友或朋友，而是因为他能为球队带来真正的镇静作用。拥有一位了解球会、关心球会的人，会带来很大的不同。卡域克正在管理著整支球队，而且管理得很好。」他认为，与其仓促地从外地聘请对球会缺乏归属感的名帅，不如信任眼前这位能为球会奠定稳固基础的「自己人」。