英超｜尼高奥莱利生涯首次梅开二度 哥迪奥拿喜见青训成果

曼城凭借自家青训小将尼高奥莱利（Nico O'Reilly）的超卓发挥，主场以2:1力克纽卡素，全取宝贵三分，继续向榜首球队施压。年仅21岁的奥莱利今仗大放异彩，包办球队两个入球，这也是他职业生涯首次在英超赛事中「梅开二度」，蓝月领队哥迪奥拿亦大赞这名小将。

生涯首次梅开二度

赛后，梅开二度的奥莱利难掩兴奋之情，他坦言：「说实话今晚我简直兴奋得要飞起来了。但对我们整支球队来说，赢球始终是最重要的。我们正在努力缩小和领头羊的差距，尽可能给对手施压。」谈及作为曼城自家青训，如今成为争冠重要一员的感受时，他表示：「是的，赢得这样的荣誉一直是我的梦想。这个赛季还有很多比赛要踢，我们要做的就是一场一场踏踏实实地打，我特别享受现在的每一刻。」

奥莱利对联赛争标信心十足

随著球队连续八场不败，奥莱利亦透露全队上下充满信心，相信能将强势保持到季尾：「我们始终相信自己有能力赢下任何一场比赛。我们现在就是要保持这个状态，继续往前走。」

哥帅喜见青训成果

而领队哥迪奥拿(Pep Guardiola)赛后亦对这位青训瑰宝赞不绝口，并为球会的青训系统感到骄傲：「青训学院的工作一直都做得特别好。这孩子，还有历高利维斯、菲尔科顿，还有很多很多有天赋的青训球员。有时候只是因为位置上的原因，他们没法都留在这儿。但我真的为这些青训球员感到高兴。」他特别指出奥莱利的多才多艺：「他能踢左后卫、防守中场，也能踢进攻型中场。今天他在自己的位置上攻入两个特别漂亮的球。所以我真的很开心。」