西甲｜皇马补时被绝杀全失3分 巴塞周日若赢波即升榜首

足球世界
更新时间：05:44 2026-02-22 HKT
发布时间：05:44 2026-02-22 HKT

西甲榜首的皇家马德里今晨作客奥沙辛拿，虽然云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Jr）射入个人近4场比赛的第5个入球，但球队最终仍以 1：2 不敌对手。皇马在榜首领先优势仅余2分兼踢多场，将争标主动权拱手相让予巴塞隆拿。

古图尔斯犯规失12码

皇马今仗开局表现低迷，若非门将泰拔古图尔斯（Thibaut Courtois）救出安迪布迪美亚（Ante Budimir）的近射，加上对方头槌中柱，皇马早段或已多番失守。上半场末段皇马输12码，球证起初判罚布迪美亚在禁区内「插水」，但经VAR翻看后，确认古图尔斯拦截时踩中对方，改判12码。布迪美亚亲自操刀射成1：0，助奥沙辛拿38分钟打开纪录，并领先1：0完半场。

奥沙辛拿补时绝杀皇马。美联社
云尼斯奥斯有「士哥」，但皇马最终全失3分。美联社
麦巴比今场曾经食诈糊。美联社
云尼斯奥斯扳平

易边后，皇马教练艾比路亚于64分钟换入阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）加强攻力。73分钟，由云尼斯奥斯接应费列高华维迪（Federico Valverde）的横传射入，追成1：1。皇马随后一度有反超前的机会，但基利安麦巴比（Kylian Mbappe）射门破网后被判越位在先，入球无效。

奥沙辛拿补时绝杀

战至90分钟，奥沙辛拿后备入替的鲁尔加西亚（Raul Garcia）于窄角度射破古图尔斯十指关，球证经VAR确认后判定并无越位，入球有效。最终奥沙辛拿以2：1绝杀皇马，取得自2011年以来首场对皇马的联赛胜仗，以9胜6和10负得33分升上第9位。皇马则以19胜3和3负得60分，续排榜首，但仅领先次席的巴塞隆拿2分兼踢多场；巴塞将于周日主场迎战利云特，赢波即可反超前登榜首。

