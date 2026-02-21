贺岁杯｜港队捧杯开个好头 卢比度：赢波非终点 而是希望球员成长

港队在贺岁杯击败FC首尔捧杯，赛后暂代主教练卢比度及最佳球员庞焯熙出席赛后记者会，分享夺冠喜悦。卢比度强调奖杯虽美，但球队成长才是真正收获；庞焯熙则坦言没想过能正选上阵，感谢主场球迷营造的强大气势。

今仗港队于20分钟成功破蛋，由祖连奴门前顶成1：0。换边后56分钟，FC首尔基马拉中路突破轻松射入扳平。之后双方互有攻防，但是未能打破僵局，激战90分钟，踢成1：1。最终双方互射12码，随著林乐勤操刀中鹄，港队以6：5击败对手捧杯。卢比度在赛后记者会上难掩喜悦：「我很高兴，因为我们终于可以为香港带来一些东西。港队在世界杯努力过但未能成功，今次这一支优秀的球队做到了。这是一个快乐的时刻，农历新年，每个人都可以享受一场表演和一场精彩的比赛。」

被问到如何看待球队进步，卢比度展现出与别不同的视角：「我看待结果的方式和别人不同 。对我来说，结果不是赢波，而是看到球员如何成长、如何进步。赢得奖杯很美好，球员开心，亦有助建立信心。但现在我们必须专注于作客印度那场真正的官方比赛。即使未能出线，也要踢好比赛。结果不是关于胜负，而是关于我们未来两年如何发展。这才是主要问题，而对此我有一个计划。」谈到与一众本地教练合作，卢比度特别提及助教朱志光：「我15年前已认识朱Sir，他经验丰富，是我学习的对象。」

而现年22岁的门将庞焯熙全场多次化险为夷，当选赛事最佳球员。他坦言对自己获得正选感到惊喜：「首先好多谢教练畀呢个机会我。好多谢球迷，气氛好好，好有威力，所以踢落去都好兴奋。」

