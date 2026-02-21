英超│杜陀救火「耍家」 承诺100%带领热刺护级成功 上任即做一件事振奋士气

热刺早前辞退主教练汤马士法兰克(Thomas Frank)，聘请从未在英超执教的杜陀(Igor Tudor)接手，做救火主帅领军至季尾，他上任首战就要接受北伦敦打吡的挑战，明晚(22日)英超主场硬撼死敌阿仙奴。这名一代克罗地亚中坚过往曾在拉素和祖云达斯「救火」，俱取得好成绩，他承诺一定可以带领球队护级，同时他上任后即率队外出聚餐团建，振奋士气。(Now621、611台周一凌晨0:30直播)

杜陀被称为「救火教练」

球员时代大部份时间在祖云达斯度过的杜陀，挂靴后先在祖国克罗地亚班霸夏德展开执教生涯，之后到过希腊和土耳其，再重返熟悉的意大利，期间亦教过法甲马赛。这名性格率直的47岁教头，从未在英格兰球坛打滚，热刺突然聘请他，并签约到季尾，风险极大。然而他在24年3月接掌拉素，领军在最后9轮意甲收录5胜3和1负的佳绩，后上取得第7名获欧霸门卷。到25年3月底，他再次出任救火主帅接手祖云达斯，成功挽救球队在最后9轮联赛录5胜3和1负，保住联赛第4名的欧联资格。

承诺一定可以领军护级

杜陀救火的确「耍家」，目前热刺于已跌至16位，距离降班区域只有5分差距，他周五首次以热刺主帅身份出席记者会时承诺一定会领军护级：「我百分百肯定热刺不会降班，我有这样的信心。因为我从过去一周看到球员的质量，这支球队有巨大的潜力，今仗就算只有13名球员可用，但都是好球员。」他续指知道外界称他为「救火教练」，但自己不会理会外界的声音，因为接受太多讯息反而会让自己迷失，所以做好自己就够。

打吡前安排聚餐振奋士气

而擅长鼓舞球员的他，甫上任即搞团建振奋士气，他和教练团带队到距离热刺主场不足5英里的一间希腊-塞浦路斯餐厅聚餐，在北伦敦打吡前凝聚士气。从照申所见，热刺球员包括沙维西蒙斯、迪积史宾斯、比苏马、乌杜治、奇云丹素、古里莫维卡里奥、柏度朴路、云迪云共十多位球员出席，此举得到球迷一致赞赏。

杜陀甫上任，即组织聚餐团建凝聚士气。网上图片