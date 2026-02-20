Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贺岁杯｜港队明撼FC首尔 补选米高避风险 甘智健望今战证明自己 卢帅表示今场人人有份

足球世界
更新时间：19:32 2026-02-20 HKT
发布时间：19:32 2026-02-20 HKT

中国香港代表队将于大年初五（21日）下午3时在香港大球场出战贺岁杯2026，硬撼韩职劲旅FC首尔。大军今午于主场进行公开操练后举行赛前记者会，暂代主教练卢比度（Chino）与年仅21岁的后卫甘智健一同出席。卢比度除了解释补选米高的原因，更承诺除门将位置外，其余所有球员均会在明仗获得上阵机会。甘智健同样希望在明天证明自己。

在记者会中卢比度解释了补选米高的原因：「刘智乐在周三的决赛中踢了120分钟，并且有点受伤。虽然没有大问题，但让他踢这场比赛的风险很高，可能会让伤势恶化。所以我们加入了米高。我们不打算冒这个风险，让港队球员在非官方比赛中受伤。」对于球迷关注的入籍兵比提未能入选，卢帅指国际足协和英格兰足总之间的手续需时，他表示已经关注比提很长时间。他是我心目中的球员，他做得很好。 只是这次不能用他。

上次省港杯未能上阵的甘智健，被问到会否更想把握机会证明自己，他表示：「我希望听日可以以行动证明畀Chino睇 ，他选择是对的 ，多谢佢再俾机会我。」随后卢比度许下「人人有份」的承诺，除门将位置外，其余所有球员均会在明仗获得上阵机会。 


记者、摄影：廖伟业

