云尼斯奥斯在日前欧联疑被宾菲加球员种族歧视。车路士领队罗仙尼亚就此事件发声，直言任何被裁定种族歧视罪名成立的人，「都不应该留在球圈」。

事发于周二的欧联赛事，皇家马德里前锋云尼斯奥斯在里斯本作客宾菲加期间，声称遭到对方球员比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）种族歧视，一度拒绝返回球场作赛。宾菲加随后为球员辩护，声称这是一场针对比列斯甸安尼的「诽谤运动」；主帅摩连奴（Jose Mourinho）更反指云尼斯奥斯在入球后的庆祝动作具挑衅性。比列斯甸安尼目前否认控罪，若最终罪成，将面临欧洲赛事至少停赛10场的处分。

罗仙尼亚认为种族歧视罪成者，应被永久逐出球圈。法新社

唇语专家指云尼斯奥斯多次辱骂对手。法新社

罗仙尼亚：感同身受 促当局强硬执法

拥有混血背景的罗仙尼亚虽然不评论个别案件，但对事件感到遗憾：「看到球员像云尼斯奥斯般沮丧，通常是有原因的。我也曾遭受种族歧视，当你因为一些应引以为傲的事情而被评判时，那是能想像到最糟糕的感觉。」他强调，任何形式的歧视在社会上都不可接受，若有教练、球员或经理被发现罪成，应永久逐出球坛。

歧视问题遍布社会 媒体应承担责任

车路士将于周六英超主场迎战般尼。罗仙尼亚在赛前记者会上重申，歧视是整体的社会问题，不仅限于足球：「社会上有太多的分裂，媒体上也有很多人基于性倾向、宗教、国籍或肤色对他人作出预判。这令我感到恶心。」他又提到上周足总杯作客侯城时，主场球迷曾对车路士支持者喊出恐同口号。他呼吁大众在社交媒体及新闻界应承担更多责任。