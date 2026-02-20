欧协联｜水晶宫赢形势和波 阿当禾顿失误致失球

欧协联淘汰赛附加赛首回合，水晶宫作客波斯尼亚球队辛连斯基。尽管水晶宫全场控球率超过七成，并凭翼锋伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）先开纪录，但换边后因一次传球失误被追平，最终双方以1：1握手言和。

8天休息后主将尽出

由于刚过去的周末未有足总杯赛事，水晶宫获得8天休整时间。领队加拉斯拿（Oliver Glasner）今仗派遣强阵出击，包括阿当禾顿（Adam Wharton）、班伦庄臣（Brennan Johnson）及新加盟前锋佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）悉数正选。

水晶宫今场控球率逾七成。美联社

加拉斯拿不满球队表现。美联社

阿当禾顿传球失误，最终导致失球。美联社

水晶宫开赛即反客为主，12分钟沙亚曾近门射入，惟队友基斯李察士（Chris Richards）越位在先，被判「诈糊」。直到43分钟，史特兰拿臣禁区内妙传，沙亚起脚射成1：0，攻入个人今届欧协联第3个入球，助水晶宫以1：0领先完半场。

禾顿传球失误致失波

易边后，水晶宫于55分钟因阿当禾顿传球失误，被辛连斯基球员截得皮球，阿巴莫域（Karlo Abramovic）接应直线后射远柱入网，为主队扳平 1：1。水晶宫随后狂攻，阿当禾顿曾于20码外起脚远射中楣弹出；基斯李察士亦曾接应角球在无人看管下顶斜。81分钟，球证一度经VAR翻看检查丹尼尔蒙路斯（Daniel Munoz）是否在禁区内手球，最终未有判罚12码，水晶宫逃过一劫。加士拿对于球队未能将绝对优势转化为胜果，在场边显得相当沮丧。水晶宫最终作客以1：1赛和辛连斯基，次回合将于下周中、在水晶宫主场上演。