欧联｜种族歧视风波唇语专家还原真相 云尼斯奥斯赛后连环爆粗辱骂对手

足球世界
更新时间：20:41 2026-02-19 HKT
发布时间：20:41 2026-02-19 HKT

皇家马德里对宾菲加的欧联赛事，因云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）疑遭种族歧视而引发的风波，在赛后有更惊人的细节曝光。据《奥莱报》报导，巴西的唇语专家马查度（Gustavo Machado）在赛后，公布了一段详细解读影片，还原了从云尼斯奥斯入球到比赛重新开始期间，双方球员的对话内容，当中竟发现云尼斯奥斯曾多次用粗言秽语辱骂对方球员。

点击观看片段

 

比列斯甸安尼球衣掩嘴避镜头

影片显示，云尼斯奥斯在攻入全场唯一入球后，情绪激动地向著宾菲加的球迷爆粗口，此举引发了宾菲加年轻翼锋比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）的不满，他随即上前质问。值得留意的是，比列斯甸安尼在与云尼斯奥斯理论时，曾两度试图用球衣掩盖嘴巴，似乎想避免言论被镜头捕捉。

云尼斯奥斯辱骂对手

随后，云尼斯奥斯因其挑衅性的庆祝动作，被球证出示黄牌，这令他更为愤怒，他不解地向球证质疑：「为甚么？为甚么给我（黄牌）？」在被警告后，他与比列斯甸安尼的冲突升级，影片清晰显示，云尼斯奥斯多次用西班牙语中的「Cagón de mierda」（意指「没种的废物」）辱骂对方。
正是在双方互相指责的混乱中，云尼斯奥斯突然冲向球证，坚称柏斯迪安尼用葡萄牙语中的「macaco」（猴子）一词对他进行种族歧视攻击。他向球证大喊：「球证，球证，他叫我猴子！」期间，宾菲加后卫奥达文迪（Nicolás Otamendi）上前调解，云尼斯奥斯亦向其重复了指控。

欧洲足协势调查

然而，在比赛重新开始前，余怒未消的云尼斯奥斯再次走向比列斯甸安尼，并再次用「没种的废物」等字眼辱骂对方。整个事件的来龙去脉，在唇语专家的解读下，呈现出比外界最初想像更为复杂的一面，相信欧洲足协在展开调查时，将会对这段影片进行详细分析。

5小时前