英超｜史洛特派定心丸：伊沙克三月底复出 下季必展现最佳状态

足球世界
更新时间：19:40 2026-02-19 HKT
发布时间：19:40 2026-02-19 HKT

利物浦领队史洛特（Arne Slot）向外界大派定心丸，坚称球队的「标王」瑞典前锋阿历山大伊沙克（Alexander Isak）将在下个赛季展现出其最佳水平，并透露这位瑞典国脚有望在三月底、四月初伤愈复出。伊沙克自去年夏天以破英超转会纪录的身份从纽卡素加盟后，表现一直远逊预期，至今仅在16次上阵中攻入3球。

满意康复进度

伊沙克在利物浦的开局不顺，其中一个主要原因是他被纽卡素「雪藏」而错过了整个季前备战。去年十二月对阵热刺时受伤，更是对他的一大打击，亦令领队史洛特在排兵布阵上失去了一项重要投资。尽管如此，史洛特对伊沙克的康复进度感到满意，并对其未来充满信心：「他能重返球场练习是好事，这意味著他已进入康复的最后阶段。下一步就是进行有球训练，然后再合流球队。」

伊沙克下季见真章

史洛特直言，一个完整的季前备战将会让外界看到一个完全不同的伊沙克。他说：「经过一个完整的季前赛后，我们将会看到一个与现在截然不同的球员，但我们期望在本赛季结束时，他已能展现出与迄今为止截然不同的水平。不幸的是，无论对他还是对我们来说，我们都还未看到最好的伊沙克。下个赛季，我们一定会看到。」

预计3月底4月初复出

这位瑞典射手在纽卡素的三个赛季中攻入62球，是英超其中一位最高效的前锋，但这种状态暂时未能在晏菲路复制。当被追问具体的复出时间表时，史洛特表示：「大概会在国际赛期间，大约是三月底、四月初左右他就能回到球队合练。但这并不意味著他能立即正选上阵。」伊沙克复出后，仍需与队内首席射手、同样在夏天加盟的艾杰迪基（Hugo Ekitike）争夺正选位置。

