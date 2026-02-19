英超｜阿仙奴失分又失品 捷西斯赛后动粗引发大混乱

阿仙奴在英超联赛中再次失分，作客遭榜尾球队狼队逼和2:2，痛失宝贵两分；于联赛榜领先次席，少打一场的曼城仅5分。兵工厂前锋加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）在终场哨声响起后，因不满情绪失控，怒撞对方守卫，引发了一场大规模的球场混战，可谓失分又失品。

加比尔捷西斯赛后引发冲突

当球证泰亚尼（Paul Tierney）吹响完场哨时，显然对赛果感到极度失望的加比尔捷西斯走向狼队中坚耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera），用身体狠狠地撞向对方胸口。莫斯基拉随即夸张地倒地，双手抱头在地上翻滚。

卡拉费奥利加入战团

这一幕瞬间点燃了双方球员的怒火，场面迅速失控。阿仙奴后卫卡拿费奥利（Riccardo Calafiori）与狼队前锋马迪奥斯文尼（Mateus Mane）互相推撞并发生口角，而狼队的阿当岩士唐（Adam Armstrong）亦冲向捷西斯，幸好被阿仙奴的教练团成员及时拉开。在狼队球员关心仍在地上抱头的莫斯基拉时，双方职员亦冲入场内，试图平息这场混乱。

在混乱中，引发事端的捷西斯似乎被球证出示了黄牌，随后他被一名职员迅速带离现场，护送回球员通道。

名宿批阿仙奴球员失控

对于这宗赛后冲突，阿仙奴名宿、现任评述员的阿伦史密夫（Alan Smith）在《天空体育》节目上表示，这宗事件充分显示了兵工厂球员已「失去冷静」，并且看起来「心态失衡」。