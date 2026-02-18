高级银牌｜大埔新春开胜局 加时狂轰3球 4：1胜流浪夺今季首杯

高级组银牌决赛今日（18号）大年初二下午3时正于旺角大球场上演，吸引4732名球迷入场观战。赛前场外设有舞狮表演助兴，知名艺人陈百祥到场支持标准流浪，刚离开大埔的颜卓彬亦有现身支持前度球会。今仗战况激烈，法定时间内1：1打和，未分胜负，要加时再决高下。最终大埔凭借加时阶段保连奴的关键入球，加上马卡雷拿的梅开二度，以4：1大胜标准流浪，成功夺得今季首项锦标。

今仗战况峰回路转。大埔开赛13分钟先开纪录，伊高沙托尼左路开出罚球，马高斯山度士迎顶不入，被伏兵杜国榆铲入先开纪录。之后大埔主力伊高伤出，流浪把握机会不断猛攻，可惜未能破蛋。易边后流浪倾力反扑，64分钟终见成果，哥迪斯禁区内劲射，韦法顿虽成功护空门，但伊巴谦补中得手，为流浪追成1：1平手。其后双方再无纪录，比赛进入加时。

法定时间内未能决出胜负，比赛要进入加时，加时6分钟流浪哥迪斯踢跌单刀的马卡雷拿被逐，流浪余下时间十人应战。大埔随即把握人数优势，加时12分钟凭保连奴的头槌及马卡雷拿在113分钟成功把握保连奴的传中后，轻松射入第一球。 6分钟后凭费兰度的助攻梅开二度，最终以4：1大胜封王。而由公众一人一票选出的最佳球员，则由标准流浪的门将叶嘉宇当选。

记者、摄影：廖伟业