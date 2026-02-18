Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜宾菲加深夜发新片反击 否认种族歧视云尼斯奥斯(有片)

足球世界
更新时间：19:49 2026-02-18 HKT
发布时间：19:49 2026-02-18 HKT

宾菲加对皇家马德里的欧联赛事，因皇马球星云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）疑遭种族歧视而引发的风波，在赛后继续发酵。宾菲加罕有地于周三凌晨在社交媒体上发布了一段新的场边角度影片，试图反驳针对其球员的种族歧视指控，并质疑云尼斯奥斯是否真的听到了辱骂言论。

点击观看片段

宾菲加罕有网上发放比赛片段

事件发生在周二晚的比赛中，云尼斯奥斯在攻入全场唯一入球后，声称遭到宾菲加的阿根廷中场比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）用「猴子」一词进行种族歧视辱骂，其队友麦巴比（Kylian Mbappe）亦证实了这一说法。事件导致比赛一度中断十分钟。然而，柏斯迪安尼本人坚决否认，称对方「误解了他所听到的内容」，而皇马另一位球星杜祖亚文尼（Aurelien Tchouameni）则透露，对方球员辩称自己使用的是同性恋歧视的字眼。

影片显示两人有一段距离

宾菲加在深夜发布的影片中，展示了事发时的另一个角度，并配文写道：「正如影片所显示，考虑到当时的距离，皇家马德里的球员不可能听到他们声称所听到的内容。」此举立即引发了球迷的强烈反弹。比列斯甸安尼本人亦在社交媒体上发文澄清，称自己从未对任何人进行过种族歧视，并对收到皇马球员的威胁感到遗憾。

摩连奴指「云尼」总与种族歧视扯上关系

另一方面，宾菲加主帅摩连奴（Jose Mourinho）赛后的言论亦备受批评。他将矛头指向云尼斯奥斯，认为是他入球后过于张扬的庆祝动作煽动了对方球员。他向传媒表示：「当你入了那样的球，你应该以尊重的方式庆祝。他（云尼斯奥斯）似乎不满足于仅仅攻入一个惊人的入球。」摩连奴更暗示，这种事件总是发生在云尼斯奥斯身上，似乎事出有因。他透露，在比赛中断时，他曾告诉云尼斯奥斯，宾菲加历史上最伟大的人物（尤西比奥）就是黑人，这家球会最不可能的就是种族歧视。

欧洲足协（UEFA）预计将会就此事件展开正式调查。

