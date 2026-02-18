欧联｜ 云尼斯奥斯怒斥种族主义者是懦夫 摩连奴反指对方挑衅在先

欧联附加赛首回合皇家马德里作客宾菲加，云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）50分钟射入唯一入球，助皇马小胜1:0。云尼斯奥斯入球后，怀疑遭到种族主义辱骂，并被水樽击中，导致比赛一度中断十分钟。而宾菲加主帅摩连奴（Jose Mourinho）及其一名职员亦在混乱中被罚红牌离场。

云尼斯奥斯在50分钟攻入全场唯一入球后，因其跳舞庆祝动作被球证出示黄牌，此举似乎激怒了主场球迷。随后，当他走回中圈时，与宾菲加的阿根廷翼锋比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）发生口角。云尼斯奥斯声称对方用「猴子」一词辱骂他，但皇马中场曹亚文尼（Aurelien Tchouameni）则向记者透露，对方球员使用的是同性恋歧视的字眼。事件触发双方球员及职员冲出球场，场面一度失控。

摩连奴指云尼斯奥斯挑衅在先

赛后，摩连奴在接受访问时，却将矛头指向云尼斯奥斯，认为是他挑衅在先。他说：「我相信是云尼斯奥斯挑衅了球员和观众。我告诉他，当你入了那样的球，你应该庆祝完就走开。当他在争论种族歧视时，我告诉他，这家球会历史上最伟大的人物（尤西比奥）就是黑人。这家球会最不可能的就是种族歧视。」摩连奴更暗示，这种事件总是发生在云尼斯奥斯身上，似乎事出有因。

云尼斯奥斯批评种族主义者是懦夫

云尼斯奥斯本人赛后发表声明，怒斥种族主义者是「懦夫」：「他们需要用球衣掩盖嘴巴，以显示自己的软弱」。他对自己因庆祝入球而领黄牌表示不解，并批评赛会的处理程序形同虚设。另一位球星麦巴比（Kylian Mbappe）亦对事件感到愤怒，并力撑队友：「云尼斯奥斯应该想跳多久就跳多久，永不停止」。

阿诺德指是足球之耻

阿历山大阿诺德(Trent Alexander-Arnold)称这些场面「令人作呕」：「我不能对此发表太多评论，因为可能正在进行调查，但我认为今晚发生的事情是足球的耻辱这掩盖了比赛的精彩，尤其是在打进如此精彩的进球之后。云尼斯奥斯在他的职业生涯中已经多次遭遇过这种情况，而今晚再次发生，毁了我们的夜晚，这简直是耻辱，是足球的耻辱。这种行为在社会上绝不容许。太令人作呕了。」