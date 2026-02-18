欧联｜云尼斯奥斯轰金球助皇马1：0挫宾菲加 摩连奴被逐

在欧联联赛阶段最后一轮，合演经典一役的宾菲加和皇家马德里，于淘汰圈附加赛窄路相逢。由摩连奴带领的宾菲加于首回合先在主场出击，最终以0：1告负；他更于85分钟两黄一红被逐。

云尼斯奥斯的金球助皇马于首回合小胜。美联社

云尼斯奥斯被主场球迷掷水樽掉中。美联社

摩连奴两黄一红被逐。美联社

今场充满火药味。美联社

麦巴比黄金机会射高

在联赛阶段最后一轮，宾菲加补时凭门将的入球，以4：2击败皇马而取得最后一张附加赛入场券。两军在淘汰圈附加赛再次碰头，宾菲加于上半场24分钟有一次不错的破门机会，但奥斯尼斯（Fredrik Aursnes）于禁区顶的射门，在皇马门将泰拔高图尔斯落地够快下接住。皇马上半场末段狂攻，其中以43分钟一次流畅组织最精彩，云尼斯奥斯祖利亚巧妙后脚传送，但后上的麦巴比第一时间起脚高出。两军半场互交白卷。

摩连奴投诉过激被逐

下半场皇马凭一记金球赢波，49分钟云尼斯奥斯于左路推横起脚，皮球直发远柱死角入网。下半场另一焦点是摩连奴，他于85分钟因为不满云尼斯奥斯犯规后，没有被罚第二面黄牌，向球证激烈投诉，最终他自己两黄一红被逐。皇家马德里最终作客以1：0小胜宾菲加，次回合将于下周中、回到皇马主场上演。