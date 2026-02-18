Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙卡续约留效阿仙奴至2031年 30万镑周薪成队中最高

足球世界
更新时间：05:24 2026-02-18 HKT
发布时间：05:24 2026-02-18 HKT

阿仙奴宣布与布卡约沙卡签署一份为期5年的新合约，意味着沙卡将留效至2031年。据悉，这份新约将令沙卡成为「兵工厂」阵中最高薪球员，周薪超过30万镑。

谈判近1年  「巅峰期」留效助争冠

沙卡与会方的续约谈判已持续近1年，双方早于今年1月达成口头协议。沙卡原有的合约于2023年签署，2027年届满。今次再度续约，意味着这名24岁翼锋将，职业生涯最巅峰的岁月奉献予阿仙奴。这对正于四线作战、力争自2020年以来首项锦标的阿仙奴而言，无疑是一大鼓舞。

阿仙奴近期积极与一众主将签署长约，以维持球队的竞争力。去年夏天，会方已先后与威廉沙列巴（William Saliba）、加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）、尼华尼利（Ethan Nwaneri）及利维斯史基利（Myles Lewis-Skelly）等主力续长约。目前阿仙奴在英超以4分领先榜首，并已杀入3月举行的联赛杯决赛，将与曼城争夺冠军。此外，球队已晋身欧联淘汰赛及足总杯第5圈，继续朝着「四冠王」之路迈进。

青训出身 剑指柏拿纪录

出身自阿仙奴青训体系的沙卡，于2018年以17岁之龄首度为一队上阵。至今他已为球队在英超上阵217场，射入57球。本球季他表现依旧稳健，上阵33场入7球。若沙卡履行完这份至2031年约满，届时他将效力球队长达13年。目前他在英超上阵次数距离名宿柏拿（Ray Parlour）保持的333场纪录尚差116场，极有机会在未来打破纪录。

