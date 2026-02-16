Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷甲│尹佩斯为让史达宁提前训练 带队往比利时集训避法规

足球世界
更新时间：12:15 2026-02-16 HKT
发布时间：12:15 2026-02-16 HKT

史达宁近日加盟燕豪芬，但因为其工作证未获批，除了不能参加比赛外，按荷兰法律规定亦不可在荷兰境内训练。该队教练尹佩斯为了让这名英格兰翼锋提早与球队练习，钻法律漏洞拉大队到邻国比利时集训，让他可以参与。

燕豪芬教练尹佩斯。美联社
燕豪芬教练尹佩斯。美联社

为史达宁设立紧急训练营

与车路士提前解约后，史达宁近日以自由身加盟飞燕诺，与当年曾在球场上交手的尹佩斯合作，周日荷甲入场观战见证新东家主场1:0击败前进之鹰。然而这名31岁英格兰翼锋仍未取得工作证，除未能出场外，荷兰法律规定不可在荷兰境内参加比赛，但没有限制于国外训练。飞燕诺教练尹佩斯决定钻漏洞，本周在邻国比利时设立紧急训练营，拉大队到比利时集训，这样史达宁就可以参加训练，提前与队友建立默契。

尹佩斯：为了他才这样做。

尹佩斯表示：「在国外是被允许的。我们这样做就是为了他，同时也有助于球队建设，大家可以好好交流，也能做一些有趣的训练。」这名前阿仙奴和曼联前锋透露，史达宁将于周二参加合练，但由于他已经6个月没有比赛，需要时间找回状态及节奏，所以之后才会出场。

 

