英足总杯｜马度基：球迷有权憧憬「四冠王」 阿仙奴大胜背后再添伤兵
更新时间：06:01 2026-02-16 HKT
发布时间：06:01 2026-02-16 HKT
阿仙奴今晨于英格兰足总杯第4圈，以4：0轻取韦根。阿仙奴翼锋马度基赛后表示，眼见球会今季有望挑战「四冠王」，球迷绝对「有权感到兴奋」。
「兵工厂」目前在四条战线并进：英超排榜首；欧联联赛阶段8战全胜直入16强；联赛杯杀入决赛将与曼城争标；足总杯亦已杀入第5圈。马度基昨仗赛后接受《TNT Sports》访问时说：「我认为球迷绝对有权感到兴奋。我们正非常努力，希望以目前的表现，能为大家带来应得的成功的赛季。这是我们的核心目标。虽然令人期待，但我们必须保持每天做正确的事，季尾再看结果。」
奥迪加特受伤缺阵
然而，大胜背后却隐藏危机。领队阿迪达证实队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）受伤，因而缺席今仗名单。阿迪达在赛前访问表示：「我们要观察一下。他在上场对宾福特失球时受了伤。」阿仙奴目前已有夏维斯（Kai Havertz）、米基尔马连奴（Mikel Merino）及杜文（Max Dowman）在伤兵名单中。阿迪达感叹道：「之前是前锋，接著是后卫，现在轮到中场受伤，我们仍在尽力应付。」
宾韦特疑因伤退下火线
在击败韦根的比赛中，卡拉费奥利（Riccardo Calafiori）在开赛前临时退出，宾韦特（Ben White）亦疑因受伤，于79分钟退下火线。阿迪达续说：「他们两人目前情况未明，我们要在未来48小时内观察情况。」阿仙奴将于周三在英超斗榜尾的狼队。
