英超｜普斯迪高古开火轰热刺「非大球会」　狠批转会策略

汤马士法兰克（Thomas Frank）周三惨遭热刺解雇，而前任主帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）日前出席由加利尼维利（Gary Neville）、伊恩胡礼（Ian Wright）及坚尼（Roy Keane）主持的知名 Podcast 节目《Stick to Football》，毫不留情地对旧东家开火。他直言热刺本质上根本「不是大球会」，并批评球队转会策略畏首畏尾。

「我们根本买不起顶级球员」

普斯迪高古虽然称赞热刺拥有「不可思议」的训练设施，但一谈到管理层的财力支援便充满怨气。他直言因为薪酬结构和转会费的限制，令他当初无法签入心仪目标：「如果你看看他们的开支，尤其是薪酬架构，他们根本不是大球会。当我们尝试签人时，我深切体会到，我们根本不在竞争那些顶级球员的市场。」

汤马士法兰克在热刺不敌纽卡素后被炒。（美联社）

普斯迪高古在Podcast中向旧东家开火。（网上截图）

普斯迪高古曾带领热刺赢得欧霸杯冠军，终结球会17年锦标荒。（法新社）

他列举了多名当时渴望罗致、后来却被豪门搜刮的球员：柏度尼图（Pedro Neto）去了车路士、麦比奥莫（Bryan Mbeumo）转投曼联，而安东尼施美安（Antoine Semenyo）与马克古希（Marc Guehi）则于上月加盟曼城。普斯迪高古向主持们讽刺热刺总是虚张声势：「我觉得热刺这间球会一直对外说『我们是豪门之一』，但事实上，我不认为他们是。」

狠批热刺缺乏胆识

普斯迪高古曾于2025年带领热刺打破17年冠军荒，捧走欧霸杯，但由于在联赛表现下滑被解雇。他在节目中狠批热刺管理层缺乏赢家心态：「我认为他们根本不明白，要取得真正的成功，你必须承担风险。」 他形容热刺是一间「奇特的球会（curious club）」，自普捷天奴离任后，帅位走马灯般换人，足以证明球会内部环境存在严重问题。

替法兰克抱不平：教练不是唯一问题

对于接任人法兰克任职不足一年便被炒，目前球队仅领先降班区5分，普斯迪高古质疑球会的变革毫无方向：「法兰克加盟的目标是甚么？球会的目标又是甚么？你知道他不可能是球会沉沦唯一的导火线。」 他更提到热刺去年底经历了重大人事变动，连执行主席利维（Daniel Levy）也离任，这种不稳定环境令任何领队都难以成功。