Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜普斯迪高古开火轰热刺「非大球会」　狠批转会策略

足球世界
更新时间：05:40 2026-02-13 HKT
发布时间：05:40 2026-02-13 HKT

汤马士法兰克（Thomas Frank）周三惨遭热刺解雇，而前任主帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）日前出席由加利尼维利（Gary Neville）、伊恩胡礼（Ian Wright）及坚尼（Roy Keane）主持的知名 Podcast 节目《Stick to Football》，毫不留情地对旧东家开火。他直言热刺本质上根本「不是大球会」，并批评球队转会策略畏首畏尾。

「我们根本买不起顶级球员」

普斯迪高古虽然称赞热刺拥有「不可思议」的训练设施，但一谈到管理层的财力支援便充满怨气。他直言因为薪酬结构和转会费的限制，令他当初无法签入心仪目标：「如果你看看他们的开支，尤其是薪酬架构，他们根本不是大球会。当我们尝试签人时，我深切体会到，我们根本不在竞争那些顶级球员的市场。」

汤马士法兰克在热刺不敌纽卡素后被炒。（美联社）
汤马士法兰克在热刺不敌纽卡素后被炒。（美联社）
普斯迪高古在Podcast中向旧东家开火。（网上截图）
普斯迪高古在Podcast中向旧东家开火。（网上截图）
普斯迪高古曾带领热刺赢得欧霸杯冠军，终结球会17年锦标荒。（法新社）
普斯迪高古曾带领热刺赢得欧霸杯冠军，终结球会17年锦标荒。（法新社）

他列举了多名当时渴望罗致、后来却被豪门搜刮的球员：柏度尼图（Pedro Neto）去了车路士、麦比奥莫（Bryan Mbeumo）转投曼联，而安东尼施美安（Antoine Semenyo）与马克古希（Marc Guehi）则于上月加盟曼城。普斯迪高古向主持们讽刺热刺总是虚张声势：「我觉得热刺这间球会一直对外说『我们是豪门之一』，但事实上，我不认为他们是。」

狠批热刺缺乏胆识

普斯迪高古曾于2025年带领热刺打破17年冠军荒，捧走欧霸杯，但由于在联赛表现下滑被解雇。他在节目中狠批热刺管理层缺乏赢家心态：「我认为他们根本不明白，要取得真正的成功，你必须承担风险。」 他形容热刺是一间「奇特的球会（curious club）」，自普捷天奴离任后，帅位走马灯般换人，足以证明球会内部环境存在严重问题。

替法兰克抱不平：教练不是唯一问题

对于接任人法兰克任职不足一年便被炒，目前球队仅领先降班区5分，普斯迪高古质疑球会的变革毫无方向：「法兰克加盟的目标是甚么？球会的目标又是甚么？你知道他不可能是球会沉沦唯一的导火线。」 他更提到热刺去年底经历了重大人事变动，连执行主席利维（Daniel Levy）也离任，这种不稳定环境令任何领队都难以成功。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
10小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
11小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
13小时前
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
突发
6小时前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
8小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
13小时前
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
影视圈
6小时前