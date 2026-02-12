Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜远藤航足踝重创仍忍痛防守 史诺特：斗志可嘉 伤势不乐观

足球世界
更新时间：18:10 2026-02-12 HKT
发布时间：18:10 2026-02-12 HKT

利物浦日本国脚中场远藤航（Wataru Endo）在对阵新特兰的比赛中，怀疑足踝严重受创，在被担架抬离场前，仍忍痛坚持多防守一个角球，其惊人的斗志赢得外界一致赞赏。然而，领队史诺特（Arne Slot）赛后坦承其伤势「不乐观」，甚至可能影响其今夏代表日本出战世界杯。

戴氧气面罩纾缓痛楚

事发在比赛下半场，远藤航在一次防守传中时，落地姿势笨拙导致足踝受伤。这位以拼搏见称的日本国脚，在受伤后勇敢地尝试继续作赛，但很快便不支倒地。医护人员随即冲入场内，为他戴上氧气面罩以纾缓痛楚，经过约五分钟的治理后，他最终在第68分钟被担架抬离场，由队友祖高美斯（Joe Gomez）入替。

忍痛防守展现顽强斗志

领队史诺特赛后对其伤势表示担忧，但同时对其斗志致以最高敬意：「伤势看起来不妙，我预计他将会缺阵颇长一段时间。但他的斗志实在可嘉，在伤势看起来非常不妙的情况下，他仍然留在场上多防守一个死球。这完全体现了他和这支球队的精神面貌。」

势影响代表日本出战世界杯

远藤航的奋战精神，亦赢得了球迷，甚至对手球迷的一致赞赏。新特兰的官方社交媒体亦发文祝愿他早日康复。有球迷留言道：「远藤航完美地诠释了身穿利物浦球衣的意义。即使足踝看似已断掉，他仍然站起来去防守角球。」虽然伤势的具体严重程度目前尚不清楚，但外界担心他可能因此错过今夏代表日本国家队出战世界杯的机会。

