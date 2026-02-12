Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜贺岁杯决选出炉 七位小将入选 卢瀚霆、陈卓贤、 COLLAR联乘韩啦啦队添喜气

足球世界
更新时间：16:38 2026-02-12 HKT
发布时间：16:38 2026-02-12 HKT

中国香港代表队将于大年初五（2月21日）下午3时在香港大球场出战贺岁杯2026，硬撼韩职劲旅FC首尔。足总今日（12日）公布23人决选名单，包括慈英等多达7名25岁以下小将入选。 

今届名单共有7名25岁以下球员，当中包括21岁的后卫慈英和后卫甘智健。慈英24年回港，加盟杰志后，成为球队主力球员，亦于省港杯入选港队正选，相信这次入选港队正选机会颇大。中场有余在言。前锋则有李乐谦和刘家乔。门将有22岁的庞焯熙，以及月初首度为理文在港超联正选、年仅19岁的潘尚希。现效力深圳青年人的后卫梁诺恒成为唯一外流兵，而标准流浪的叶嘉宇今季复出表现神勇，助球队杀入银牌决赛，终首度获征召。

贺岁杯当日表演阵容星光熠熠，除早前公布的南韩啦啦队Lady Wiz的八位「应援女神」申洗晞、金韩瑟、李艺斌、金佳贤、金吉娜、金海莉、李今珠及郑熙静外，本地人气男团MIRROR成员的卢瀚霆（Anson Lo）与陈卓贤（Ian）亦会担任表演嘉宾。而COLLAR全员亦会同场演出，实现港韩偶像世纪联乘。

贺岁杯23人决选名单 

守门员：叶嘉宇 (标准流浪)、庞焯熙 (杰志)、潘尚希 (理文)、谢家荣 (大埔) 

后卫：慈 英、甘智健、林乐勤 (杰志)、杜 度、余炜廉 (理文)、梁诺恒 (深圳青年人)、杜国榆 (大埔) 

中场：余在言 (东方)、陈俊乐 (杰志)、黄 威、胡晋铭 (理文)、费兰度、 陈肇钧 (大埔) 

前锋：刘智乐 (标准流浪)、洛迪古斯 (东方)、祖连奴 (杰志)、艾华顿、 刘家乔 (理文) 、李乐谦 (大埔)

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
01:19
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
6小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
6小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
22小时前
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
时事热话
6小时前
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
6小时前
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
影视圈
7小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT