足球｜贺岁杯决选出炉 七位小将入选 卢瀚霆、陈卓贤、 COLLAR联乘韩啦啦队添喜气

中国香港代表队将于大年初五（2月21日）下午3时在香港大球场出战贺岁杯2026，硬撼韩职劲旅FC首尔。足总今日（12日）公布23人决选名单，包括慈英等多达7名25岁以下小将入选。

今届名单共有7名25岁以下球员，当中包括21岁的后卫慈英和后卫甘智健。慈英24年回港，加盟杰志后，成为球队主力球员，亦于省港杯入选港队正选，相信这次入选港队正选机会颇大。中场有余在言。前锋则有李乐谦和刘家乔。门将有22岁的庞焯熙，以及月初首度为理文在港超联正选、年仅19岁的潘尚希。现效力深圳青年人的后卫梁诺恒成为唯一外流兵，而标准流浪的叶嘉宇今季复出表现神勇，助球队杀入银牌决赛，终首度获征召。

贺岁杯当日表演阵容星光熠熠，除早前公布的南韩啦啦队Lady Wiz的八位「应援女神」申洗晞、金韩瑟、李艺斌、金佳贤、金吉娜、金海莉、李今珠及郑熙静外，本地人气男团MIRROR成员的卢瀚霆（Anson Lo）与陈卓贤（Ian）亦会担任表演嘉宾。而COLLAR全员亦会同场演出，实现港韩偶像世纪联乘。

贺岁杯23人决选名单

守门员：叶嘉宇 (标准流浪)、庞焯熙 (杰志)、潘尚希 (理文)、谢家荣 (大埔)

后卫：慈 英、甘智健、林乐勤 (杰志)、杜 度、余炜廉 (理文)、梁诺恒 (深圳青年人)、杜国榆 (大埔)

中场：余在言 (东方)、陈俊乐 (杰志)、黄 威、胡晋铭 (理文)、费兰度、 陈肇钧 (大埔)

前锋：刘智乐 (标准流浪)、洛迪古斯 (东方)、祖连奴 (杰志)、艾华顿、 刘家乔 (理文) 、李乐谦 (大埔)