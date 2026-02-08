英超｜曼联挫十人热刺取4连胜 B费盛赞卡域克：给予球员自由度

曼联取得4连胜！「红魔」昨晚主场迎战热刺，对手于29分钟有基斯甸罗美路领红被逐，大部份时间踢多个的曼联，最终以2：0击败客军。队长般奴费南迪斯赛后提及卡域克的影响力，盛赞对方「带着正确的理念来到，给予球员在场上的责任感与自由度。」

罗美路29分钟直红被逐

曼联开赛占到主动，包括20分钟根夏于禁区外第一时间起脚远射仅仅斜出。到29分钟，处于下风的热刺更少踢一人，罗美路迟落脚，踩落卡斯美路的左脚脚腕，球证直接红牌将罗美路逐出场。38分钟，曼联凭一次角球攻势打开纪录，般奴费南迪斯开左路角球开地波，在底线附近的明奈迎前，并将皮球回后到12码点附近，麦比奥莫第一时间起脚破网。曼联半场领先1：0。

卡域克上任以来4战全胜。美联社

曼联2：0击败热刺。美联社

般奴赛后盛赞卡域克。美联社

卡域克上任4战全胜

下半场57分钟热刺有一次近磅的攻门，曼联守将劳基梳基解围回到中路，西蒙斯截得皮球并于禁区外随即起脚，皮球仅仅斜出。曼联于81分钟锁定胜局，达洛治的右路传中，中路的些斯路漏顶，但后柱还有B费，后者第一时间攻门破网，助曼联领先2：0。曼联在最后一击有机会改写比数，但些斯高无人看管的头槌，直接顶落热刺门将维卡里奥怀里。但这次失机，仍无阻曼联以 2：0击败热刺，卡域克上任以来4战全胜。

热刺英超7场不胜

曼联赛后以12胜8和5负得44分，续排第4位，仅落后第3位、同日和波失分的阿士东维拉3分。热刺则过去7场英超不胜（4和3负），赛后以7胜8和10负得29分，暂列第14位；热刺与水晶宫同分，但比对方踢多一场。B费赛后盛赞卡域克：「这就是足球，形势瞬息万变。卡域克带着正确的理念来到球队，给予球员在场上的责任感与自由度。这种感觉非常好。我一直深信他会成为出色的领队，他现在正证明这一点，我们希望能给予他更多支持。每个人都明白为这间球会效力的压力，也清楚外界的期望。他深深刻印著这间球会对胜利的渴望。他的存在为球队增添了一些特别的特质。」