欧联｜英超6队全晋级 利物浦、曼城、热刺轻取对手 纽卡素转战附加赛

英超球队在今届欧联表现出色，除了阿仙奴和车路士外，利物浦、热刺和曼城分别击败卡拉巴克、法兰克福和加拉塔沙雷，以头8名直接杀入16强。至于纽卡素作客巴黎圣日耳门亦全身而退，以1：1逼和对手，将转战附加赛。

欧联｜阿仙奴轮换全队轻取卡拉特 首阶段8战全胜创历史

欧联｜海伦建功拿玻里照输出局 车路士直入16强

利物浦6：0狂炒卡拉巴克

利物浦于主场大开杀戒，今场面对阿塞拜疆球队卡拉巴克，上半场已凭阿历斯麦亚里士打的头槌先开纪录，其后域斯远射得手，红军领先2：0完半场。换边后利物浦继续火力全开，穆罕默德沙拿先射入漂亮罚球，攻入他由非洲国家杯归队后的第一球。利物浦之后再凭艾基迪基、麦亚里士打及费达历高基艾沙各建一功，以6：0狂数对手，最终在积分榜以3名晋级。

曼城2：0小胜加拉塔沙雷

曼城于主场迎战土超劲旅加拉塔沙雷，开赛早后已凭夏兰特接应谢利美杜古的传送，轻松射入，早早打开纪录。杜古其后再次送上助攻，今次对象为卓基，后者在12码点前轻松射入，为曼城射成2：0完场。由于皇家马德里不敌宾菲加，加上纽卡素和巴黎圣日耳门双双失分，曼城「渔人得利」以16分排第8，赶上直接晋身16强的尾班车。

PSG 1：1纽卡素。美联社

曼城2：0加拉塔沙雷。美联社

利物浦6：0卡拉巴克。美联社

法兰克福0：2热刺。美联社

热刺两球勇挫法兰克福

在英超表现不济的热刺再一次在欧联赛场发威，作客以2：0击败德国的法兰克福，以第4名直接晋身16强。热刺虽然在早段有沙维西蒙斯食「诈糊」，但换边后先有高路梅安尼打破闷局，其后再由苏兰基的半单刀锦上添花，最终以2：0胜出。

圣日耳门和纽卡素 双双转战附加赛

至于在巴黎王子公园球场上演的大战，巴黎圣日耳门在主场只能赛和纽卡素1：1，两队都将会转战附加赛。巴黎圣日耳门早段有奥士文迪比利射失12码，其后他们凭中场域天拿接应队友传送，于峨嵋月顶起脚射入领先。纽卡素在临完半场前博得罚球，丹般恩头槌二传，祖尔韦洛克接应顶入。最终双方踢成平手，齐齐转战附加赛。

欧联联赛阶段出线球队

直入16强（前8名）：阿仙奴、拜仁慕尼黑、利物浦、热刺、巴塞隆拿、车路士、士砵亭、曼城

附加赛种子队（9-16名）：皇家马德里、国际米兰、巴黎圣日耳门、纽卡素、祖云达斯、马德里体育会、阿特兰大、利华古逊

附加赛非种子队（17-24名）：多蒙特、奥林比亚高斯、布鲁日、加拉塔沙雷、摩纳哥、卡拉巴克、波杜基林特、宾菲加