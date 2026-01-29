欧联｜超热血！宾菲加门将补时入波 4：2皇马 抢附加赛最后入场券

今届欧联上演最热血一幕！在联赛阶段最后一轮赛事，补时仍须再入一球的宾菲加，凭门将杜鲁宾上前助攻头槌破网，最终以4：2反胜皇家马德里，以得失球之差压过马赛，抢得附加赛最后一张入场券。落败的皇马排名则跌至第9名，痛失直入16强资格。

麦巴比先开纪录 宾菲加半场反先

今场只需要赢波即可打入前8的皇马甫开赛即抢攻，并在30分钟先开纪录。鲁尔阿辛斯奥于右路传中，伏兵远柱的麦巴比轻松顶入，皇马领先1：0。赛前不被看好的宾菲加并没有放弃，在主场球迷热烈打气下抢回主动权，37分钟，他们凭反击攻势，柏夫利迪斯突破后传中，舒捷尔达鲁普顶入，扳成平手。补时阶段，曹亚文尼在禁区内犯规，宾菲加博得12码，柏夫利迪斯操刀破网，主队反先2：1完半场。

皇马以2：4不敌宾菲加，转战附加赛。法新社

宾菲加门将杜鲁宾补时入波。法新社

摩连奴带领宾菲加取得附加赛入场券。美联社

换边后早段，宾菲加左路进攻，舒捷尔达鲁普先吸大位，在射近柱破网，个人梅开二度，宾菲加领先3：1。皇马虽然凭麦巴比于58分钟的入球再度追近比数，仅以2：3落后但久久未能扳平。

皇马补时两面红牌

比赛最戏剧性一幕出现在补时阶段，皇马方面先后有阿辛斯奥及洛迪高高斯领红离场。而由于另一场马赛落败，宾菲加须要再入一球，才能以得失球压过前者，赶上尾班车杀入附加赛。在补时最后一刻，主队在前场博得罚球，领队摩连奴示意门将杜鲁宾上前助攻，后者不负所托，顶入泰拔高图尔斯一关。最终宾菲加戏剧性反胜皇马4：2，成功以第24名，抢得附加赛入场券。

至于皇马因为今场落败，痛失联赛阶段前8名资格，「银河舰队」最终8战得15分排第9，将与宾菲加齐齐转战附加赛。