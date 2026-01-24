Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联卡域克谂到方法对付阿仙奴 点名一锋将有机会在麾下重生

更新时间：09:40 2026-01-24 HKT
发布时间：09:40 2026-01-24 HKT

曼联明晚(25日)英超将会作客挑战榜首阿仙奴，上任首战即率队击败曼城的看守主教练卡域克出席赛前记者会时豪言，自己已找到对抗枪手的方法，会从战术上作安排。同时他亦点名提到，被上任鲁宾艾摩廉冷待的前锋约舒亚舒克斯，十分适合自己的战术体系，出任自由度高的中锋角色。

已有对抗阿仙奴的思路

卡域克甫接手曼联，即在上周英超曼彻斯特打吡主场2:0击败死敌曼城，取胜过程极具服力，其针对性的战术部署赢尽掌声。他第2次领军将面对12场各赛事不败、目前于联赛有7分领先优势的阿仙奴，但没有任何惧色，周五出席赛前记者会上透露已找到对抗枪手的方法：「他们是一支非常出色的球队，这场比赛会是巨大的考验。然而我们已有了应对这场比赛的思路，会以积极的心态应战。」他续指在战术上会有对应的安排，会作出全面准备。

点名指舒克斯适合其战术

而上场赢蓝月，先开纪录的中锋麦比奥莫全场表现出色，完全做到卡域克对他的要求，前线自由走动与身后的其他攻击球员配合。卡域克指不受前任鲁宾艾摩廉重用的荷兰前锋约舒亚舒克斯，亦十分适合这角色：「上场我给麦比奥莫一个自由游戈的角色，他的表现十分好，充份反映球队锋线的多样性特点。而舒克斯亦胜任这一位置，他特别擅长策应队攲，带动整体进攻。」

麦比奥莫上场做好自由型前锋的角色。法新社
卡域克指舒克斯胜任做自由型前锋。法新社
