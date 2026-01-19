足球｜中超班霸上海海港官宣港脚安永佳加盟 前五豪门四队已签港将

中超班霸上海海港今日正式官宣，港足代表安永佳加盟落实。至此，中超上季前五的豪门中，有四支豪强都有港脚加盟。

安永佳早前离开深圳新鹏城，其去向备受关注。期间甚至被拍到身穿海港战袍现身，转会传闻不胫而走。海港今日终于落实，确认这名29岁港队前锋将于下季披上上海海港的红衫，征战中超。

上海海港在官方公告中写道：「作为一名能力全面的前锋，安永佳在前场即能够作为支点为队友创造机会，也能够用冲击力威胁对方球门。相信安永佳的到来能够增加海港队在进攻线上的选择，为球队的攻势足球贡献力量。」

随著安永佳加盟，上季中超前五的球会中，已有四队引入港将：除上海海港外，还包括上季中超亚军上海申花的陈晋一，排第四北京国安的茹子楠，以及排第五山东泰山的李小恒。