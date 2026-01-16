Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联队长般奴费南迪斯无意1月离队 季尾再作打算

足球世界
更新时间：03:45 2026-01-16 HKT
发布时间：03:45 2026-01-16 HKT

曼联主教练鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）早前被炒，有传令队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）萌生去意，日前他更被目击与艾摩廉的教练团成员会面，令外界揣测他正寻求离队机会。不过，最新消息指B费目前无意在1月冬季转会窗离开，将会留队力争欧联资格。至于他的前途问题，将会留待夏天，在合约进入最后一年时再作打算。

合约明年夏天届满

英国 《BBC》 报道，尽管曼联近期管理层及教练团出现人事变动，卡域克（Ｍichael Carrick）成为新任主教练，但B费依然希望为「红魔」效力。虽然早前有传闻指他在艾摩廉被炒后，感到心灰意冷，他甚至被目击与艾摩廉的助手卡路士费南迪斯会面。但知情人士透露，B费至少会留队至季尾，然后再作打算；B费与曼联的合约将于明年夏天届满。

早前传出B费因艾摩廉被炒令去意更坚定。路透社
曼联动荡，一度传出令B费产生去意。路透社
据报B费1月将会留队，前途问题留待季尾再作打算。法新社

盼续留欧洲 拒赴沙特揾真银

B费在去年夏天曾拒绝沙特联赛班霸希拉尔（Al-Hilal）的巨额薪金邀请，决定留在红魔鬼。这名葡萄牙球星早前接受当地传媒访问，坦言对于球会曾考虑将他出售感到「受伤」，他又透露当时艾摩廉极力要求留人，但球会高层似乎缺乏勇气亲自向他交代转会计划。据当地跟队记者了解，即使他未来决定告别奥脱福，他仍倾向留在欧洲顶级联赛挑战，而不会前往沙特揾真银。

B费今季为曼联上阵20场，攻入5球，交出8个助攻，表现依然出色。他的留队决定，对仍有机会争逐欧联资格的红魔来说，实属喜讯。

