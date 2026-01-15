Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯│加拿祖不愧为「联赛杯先生」 场均0.62球远高于其他战线

足球世界
更新时间：11:18 2026-01-15 HKT
发布时间：11:18 2026-01-15 HKT

车路士在周三英格兰联赛杯4强首回合主场2:3不敌阿仙奴，最大收获是锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)后备上阵梅开二度，终结近1个月的入球荒。而此子连续2场联赛杯赛事入2球，职业生涯13次于此赛出场累积8球，场均0.62，远高于其他应付过的所有比赛，不愧为「联赛杯先生」。

后备上阵两度抽射破网

阿历真度加拿祖今场于53分钟后备上阵，4分钟后就近门抽射破网。到83分钟，他在一次角球攻势中再次右脚抽射命中，出场37分钟就攻入2球。连同上圈8强作客3:1击败卡迪夫城时亦梅开二度，这名21岁阿根廷槟翼锋今季联赛杯3次出场共入4球，是球队跻身准决赛的头号功臣。

阿历真度加拿祖梅开二度。法新社
阿历真度加拿祖梅开二度。法新社
阿历真度加拿祖梅开二度。法新社
阿历真度加拿祖梅开二度。法新社
加拿祖在联赛杯特别醒神。法新社
加拿祖在联赛杯特别醒神。法新社
罗仙尼亚赞赏加拿祖。法新社
罗仙尼亚赞赏加拿祖。法新社

联赛杯效率断崖领先

而加拿祖进一步奠定「联赛杯先生」的地位，他职业生涯13次于此赛事出场，合共攻入8球，场均达到0.62球。反观他在欧联11次披甲入2球，场均0.18球；英超106场累积17球，平均0.16球；足总杯14场2球，场均0.14球；欧霸21场2球，平均0.1球，联赛杯的效率断崖领先。

加拿祖于曼联效力时，曾在2022至23球季赢得联赛杯冠军。路透社
加拿祖于曼联效力时，曾在2022至23球季赢得联赛杯冠军。路透社

获主帅罗仙尼亚大赞

该队领队罗仙尼亚亦大赞他：「加拿祖展示了他的实力，其他锋将如柏度尼图、艾斯迪华奥亦同样出色。我说过后备上阵的球员很重要，他(加拿祖)今场就证明了这一点。」

相关报导：英联杯│车路士2:3阿仙奴 罗仙尼亚遇首败 「不会怪责球员」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
17小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
15小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
19小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
23小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
4小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
5小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
18小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
19小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
3小时前