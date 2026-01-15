英联杯│加拿祖不愧为「联赛杯先生」 场均0.62球远高于其他战线

车路士在周三英格兰联赛杯4强首回合主场2:3不敌阿仙奴，最大收获是锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)后备上阵梅开二度，终结近1个月的入球荒。而此子连续2场联赛杯赛事入2球，职业生涯13次于此赛出场累积8球，场均0.62，远高于其他应付过的所有比赛，不愧为「联赛杯先生」。

后备上阵两度抽射破网

阿历真度加拿祖今场于53分钟后备上阵，4分钟后就近门抽射破网。到83分钟，他在一次角球攻势中再次右脚抽射命中，出场37分钟就攻入2球。连同上圈8强作客3:1击败卡迪夫城时亦梅开二度，这名21岁阿根廷槟翼锋今季联赛杯3次出场共入4球，是球队跻身准决赛的头号功臣。

阿历真度加拿祖梅开二度。法新社

联赛杯效率断崖领先

而加拿祖进一步奠定「联赛杯先生」的地位，他职业生涯13次于此赛事出场，合共攻入8球，场均达到0.62球。反观他在欧联11次披甲入2球，场均0.18球；英超106场累积17球，平均0.16球；足总杯14场2球，场均0.14球；欧霸21场2球，平均0.1球，联赛杯的效率断崖领先。

获主帅罗仙尼亚大赞

该队领队罗仙尼亚亦大赞他：「加拿祖展示了他的实力，其他锋将如柏度尼图、艾斯迪华奥亦同样出色。我说过后备上阵的球员很重要，他(加拿祖)今场就证明了这一点。」

