西班牙杯｜皇马易帅后首战不敌乙组仔出局 4日内失两杯

西班牙国王杯16强，赛前易帅的皇家马德里作客西乙排17位的阿尔巴塞特，94分钟被对手绝杀，爆冷以2：3落败出局。皇马继4日前于西班牙超级杯决赛不敌巴塞隆拿后再败，各项赛事连输2场，更在4日内失去两杯。

皇马日前辞退主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso），改由艾比路亚（Alvaro Arbeloa）领军。面对阿尔巴塞特，艾比路亚今场收起多名主力，卡马云加（Eduardo Camavinga）先任后备，进攻主力基利安麦巴比（Kylian Mbappé）和祖迪比宁咸（Jude Bellingham）更不入大军名单。

皇马易帅后首战告负。路透社

皇马以2：3不敌乙组的阿尔巴塞特。路透社

阿尔巴塞特爆冷击败皇马。路透社

皇马今场虽然在控球率全面占优，但真正具威胁埋门不多，表现乏善可陈。上半场尾段，更被对方中场球员韦拿（Javi Villar）先开纪录。进入补时阶段，阿根廷新贵前锋马斯坦杜奴（Franco Mastantuono）挺身而出，替皇马扳成1：1平手完半场。

宾坦哥梅开二度 阿尔巴塞特补时绝杀

换边后皇马围攻对手，但久攻不下后再失波。82分钟，阿尔巴塞特右路角球攻势，皇马后卫解围不果，最后被对方伏兵远柱的宾坦哥（Jefté Betancor）射入靓波，改写比数为2：1。战至补时阶段，倾巢而出的皇马在右路博得角球，由干沙路加西亚（Gonzalo Garcia）接应艾达古拿（Arda Güler）传送顶入，扳成2：2。眼看比赛步入加时之际，阿尔巴塞特在补时最后阶段绝杀皇马，主队把握反击机会，由宾坦哥单人面对两名皇马守卫，于94分钟冷静地烫射入远柱。最终阿尔巴塞特爆大冷，以3：2淘汰皇家马德里，杀入8强。