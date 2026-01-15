Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙杯｜皇马易帅后首战不敌乙组仔出局 4日内失两杯

足球世界
更新时间：07:00 2026-01-15 HKT
发布时间：07:00 2026-01-15 HKT

西班牙国王杯16强，赛前易帅的皇家马德里作客西乙排17位的阿尔巴塞特，94分钟被对手绝杀，爆冷以2：3落败出局。皇马继4日前于西班牙超级杯决赛不敌巴塞隆拿后再败，各项赛事连输2场，更在4日内失去两杯。

皇马日前辞退主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso），改由艾比路亚（Alvaro Arbeloa）领军。面对阿尔巴塞特，艾比路亚今场收起多名主力，卡马云加（Eduardo Camavinga）先任后备，进攻主力基利安麦巴比（Kylian Mbappé）和祖迪比宁咸（Jude Bellingham）更不入大军名单。

皇马易帅后首战告负。路透社
皇马易帅后首战告负。路透社
皇马以2：3不敌乙组的阿尔巴塞特。路透社
皇马以2：3不敌乙组的阿尔巴塞特。路透社
阿尔巴塞特爆冷击败皇马。路透社
阿尔巴塞特爆冷击败皇马。路透社

皇马今场虽然在控球率全面占优，但真正具威胁埋门不多，表现乏善可陈。上半场尾段，更被对方中场球员韦拿（Javi Villar）先开纪录。进入补时阶段，阿根廷新贵前锋马斯坦杜奴（Franco Mastantuono）挺身而出，替皇马扳成1：1平手完半场。

宾坦哥梅开二度 阿尔巴塞特补时绝杀

换边后皇马围攻对手，但久攻不下后再失波。82分钟，阿尔巴塞特右路角球攻势，皇马后卫解围不果，最后被对方伏兵远柱的宾坦哥（Jefté Betancor）射入靓波，改写比数为2：1。战至补时阶段，倾巢而出的皇马在右路博得角球，由干沙路加西亚（Gonzalo Garcia）接应艾达古拿（Arda Güler）传送顶入，扳成2：2。眼看比赛步入加时之际，阿尔巴塞特在补时最后阶段绝杀皇马，主队把握反击机会，由宾坦哥单人面对两名皇马守卫，于94分钟冷静地烫射入远柱。最终阿尔巴塞特爆大冷，以3：2淘汰皇家马德里，杀入8强。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
12小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
14小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
10小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
15小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
19小时前
美国据报将暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
8小时前
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例
社会
11小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
23小时前
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
影视圈
13小时前
香港一男一女同日骑代步车拱北口岸过关，坐垫被揭藏64部旧iPhone。
00:26
拱北口岸｜两香港男女骑代步车过关 坐垫被揭藏旧iPhone共64部｜有片
即时中国
11小时前