英超│曼联宣布领队鲁宾艾摩廉离任 成新年第二位下台主帅

曼联今日突然宣布，主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）已正式离任，成为新一年第二位下台的英超领队。

球会今日发声明指主帅鲁宾艾摩廉已正式离任，并称鉴于曼联目前在英超联赛中排名第六，球会管理层在艰难的抉择后，认为此刻是作出改变的合适时机，以为球队争取最佳的联赛最终排名提供机会。

球会方面表示，感谢鲁宾为球队作出的贡献，并祝愿他未来一切顺利，而球队在周三对阵般尼的比赛，将由U18教练费查（Darren Fletcher）暂代领军。

赛后言论引爆矛盾

红魔怒炒艾摩廉的导火线相信与他昨晚于英超以1：1逼和列斯联后在赛后记者会的言论脱不了关系。他在记者会中强调自己是「领队（Manager）而非仅是教练（Head Coach）」，并暗示自己会在明年约满后离队。

他在昨仗赛后列斯联后出席记者会，被问及是否仍获会方支持时，澄清自己在球会的角色：「我留意到你们接收到的资讯，都是经过筛选的。我来到是要做曼联的领队，而不是教练。这一点很明确。我知道我不是杜曹、不是干地，也不是摩连奴，但我就是曼联的领队。这还会维持18个月，直到会方决定换人为止。这就是我的观点。我想以此作结：我不会辞职，并会继续履行职务，直至有人来接替我为止。」

有知情人士亦透露这名葡萄牙籍少帅与体育总监韦确斯(Jason Wilcox)为首的高层关系紧张，主要源于两方面，首先是不停被要求放弃「3421」阵式，一定要改踢4后卫。其次是他想得到转会资金引援，却立即被拒绝。

季初股东曾称给予艾摩廉3年时间证明自己

季初曼联战绩欠佳，当时领队艾摩廉已经备受压力。但股东之一的拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）曾向他大派定心丸，希望给予对方3年时间，证明自己。

拉克特利夫当时说：「鲁宾需要在3年内证明他是出色的教练……足球不是一夜之间的事。看看阿仙奴的阿迪达，他头几年也是非常艰难。我们必须有耐性，球队有长期的计划，这不是可以立刻启动的开关。」

拉克特利夫持股不足三成，被问到若果班主格拉沙家族要求他炒艾摩廉的话，会发生什么事，拉克特利夫说：「这不会发生。要管理像曼联这么庞大而复杂的球会，靠远端操控是不可行的。我们是脚踏实地在这里工作。」

