英超｜艾摩廉：我是领队而非仅是教练 暗示约满即离队

曼联昨晚于英超以1：1逼和列斯联，鲁宾艾摩廉出席赛后记者会时，强调自己是「领队（Manager）而非仅是教练（Head Coach）」，并暗示自己会在明年约满后离队。

「不会辞职，直至有人接替为止」

艾摩廉于2024年11月上任，他的头衔是教练（Head Caoch）；他当时与曼联签订两年半的合约，至2027年6月到期。他在昨仗赛后列斯联后出席记者会，被问及是否仍获会方支持时，澄清自己在球会的角色：「我留意到你们接收到的资讯，都是经过筛选的。我来到是要做曼联的领队，而不是教练。这一点很明确。我知道我不是杜曹、不是干地，也不是摩连奴，但我就是曼联的领队。这还会维持18个月，直到会方决定换人为止。这就是我的观点。我想以此作结：我不会辞职，并会继续履行职务，直至有人来接替我为止。」

曼联连和两场。路透社

艾摩廉暗示合约完结后会离队。路透社

艾摩廉认为不仅是教练，而是领队。路透社

曼联作客1：1逼和列斯联。路透社

「18个月后各走各路」

艾摩廉早于平安夜时，对于转会话事权和战术安排似有微言，当时他表示：「如果要完美执行3-4-3阵式，需要花很多钱和时间。我开始明白这不会发生，或许我需要适应这一点。」昨仗赛后，艾摩廉又被问到觉得会方是否未有兑现承诺时说：「我只想说，我是这支球队的领队，而不仅仅是教练。这将在18个月后结束，到时大家各走各路，这就是当时的协议。球探、体育总监，每个部门都需要做好自己的工作。而我也会做好未来18个月的工作，然后各奔前程。」