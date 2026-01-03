英超│车路士明晚对曼城 U21主帅领军 麦法兰：「要靠球员帮手」

车路士周日(4日)英超尾场作客曼城，在领队马列斯卡(Enzo Maresca)离任后，今场会由U21教头麦法兰(Calum McFarlane)带领球队出战。后者表示由于时间关系，他只会微调球队的踢法就上阵斗蓝月，同时他指首次带队就要对哥迪奥拿，自己不会想太多，认为球员们会帮手踢好比赛。(Now621、611台周一凌晨1:30直播)

U21教头麦法兰带队出战

周四元旦日车路士宣布辞退领队马列斯卡，明晚英超作客曼城，将会由U21教头麦法兰带队出战。麦法兰周五首次领队操练，由于备战时间不足，他透露会沿用马列斯卡的战术理念，微调一些细节就可以：「我们的时间有限，团队之前已做了很多非常出色的工作。现在只需引入一些自己的想法和理念就可以，不是要试图重新发明新东西。」

车路士U21领队麦法兰今场带队出战。法新社

麦法兰周五首次带领车路士操练。车路士FB图片

麦法兰周五首次带领车路士操练。车路士FB图片

麦法兰出席对曼城的赛前记者会。影片截图

麦法兰之前只教过青年军

40岁的麦法兰过往带过曼城和修咸顿青年军，到2025年夏天加入车路士的大家庭，由7月底起率领U21出战，14场各赛事收6胜8负的成绩。今次是他首次掌领职业球队，第1仗就要面对「Big6」曼城，后者领队还要是执教生涯共取得39个锦标的哥迪奥拿，这位新手坦言：「我之前从未在这个层次执教，对手是一支出色的球队，有一名伟大的教练。不过足球比赛就是足球比赛，不关乎我对哥迪奥拿，亦不关乎是我第1场比赛，最重要还是2支球队对碰。」

「靠球员帮手踢好比赛」

麦法兰指一众球员会帮手踢好比赛：「球员们都非常职业，列斯占士是一位很好的队长，得到所有球员支持。球员们在操练时都表现得很好，令我更添信心。我们会连成一体，以团队力量出战。我们拥有一班极具天赋的球员，有力量取得好成绩。」