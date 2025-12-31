英超│阿仙奴2025年共取83分排第1 曼联只排12位 另一支「Big6」更差

本轮英超快车有6场在周二(12月30日)上演，余下4场于周四元旦日(1月1日)才进行，代表2025年所有英超赛事已经完成。据统计，阿仙奴在25年39场英超比赛中，合共取得83分，冠绝所有球队，曼城、阿士东维拉、利物浦和车路士分列2至5位。而曼联就以50分排12位；另一支「Big6」球队热刺更差，以39分排15位。

英超2025年积分榜。资料来源：OptaAnalyst

阿仙奴83分排第1

阿仙奴在2025年合共踢了39场英超，合共收录83分，是全年参加过英超的23支球队中最高分。他们在今季头19轮收录45分，比次席踢少一场的曼城多5分。蓝月就以80分排第2，40分在今季取得，另外一半在去季下半场收录，值得一提他们在25年仅踢了37场，比枪手少2场，两队只差3分，换句话说其失分场数比兵工厂更少。

维拉第3位有惊喜

第3位是最近如入无人之境的阿士东维拉，全年38场英超共取得76分，以其班底和球会规模而言，能有如此稳定的表现实属难得。至于第4位是上届英超盟主利物浦，他们在去季下半程和今季上半场表现平平，38场录得71分；第5位就是38场收录64分的车路士。

曼联12位、热刺15位

至于曼联在25年踢了38场英超，只有13胜11和14负，在输波场数比胜仗还要多的情况下，合共收录50分，在23支球队中排12位。红魔的得分比维拉、纽卡素、水晶宫、白礼顿、爱华顿、宾福特和富咸共7支非豪门球队少，成绩绝对未如理想。不过另一支「Big6」球队热刺就更差，37场仅得39分，场均刚好过1分，排第15位，是全年度参加英超比赛的17队中，属倒数第3位，较34分的韦斯咸和29分的狼队好。

资料来源：OptaAnalyst