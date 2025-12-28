英超｜奥迪加特今季开斋 拉耶飞扑保胜局 阿仙奴2：1白礼顿

阿仙奴今晨于英超主场迎战白礼顿，有马田奥迪加特开纪录，大卫拉耶一次精彩扑救保住胜局。「兵工厂」最终以2：1击败白礼顿，在榜首续以2分领先曼城。但阿仙奴今场赛前又伤两名守将，阿迪达希望情况会有改变，又表示加比尔马加希斯有望提早复出。

阿仙奴于14分钟打开纪录，布卡约沙卡于右路横传，奥迪加特起左脚射近柱破网，今季开斋。完半场前阿仙奴有一次黄金机会，拉耶后场长传分给右路的沙卡，他的传中略门而过，到杜沙特于左路传中，最终米基尔马连奴的射门，苏比文迪门前用后脚加一脚，白礼顿门将华布根反应快扑走。阿仙奴半场领先1：0。

阿仙奴再伤两名守将，今场要以赖斯做替工踢右闸。路透社

拉耶飞扑助阿仙奴保住胜局。路透社

白礼顿前锋鲁达在前柱欲头槌解围，变成将皮球跣入己队龙门。路透社

奥迪加特今季开斋。路透社

白礼顿鲁达摆乌龙

兵工厂52分钟扩大领先优势，一次左路角球，白礼顿前锋鲁达在前柱欲头槌解围，变成将皮球跣入己队龙门；阿仙奴凭这个乌龙球领先2：0。白礼顿于64分钟追近比数，耶辛艾耶利的射门中柱弹出，还有队友迪亚高高美斯补射入网。阿仙奴最终保住3分，多得门将大卫拉耶于76分钟有一次精彩扑救，恩古巴明泰于右路起左脚，皮球弯向死角，但拉耶飞到尽将皮球托高。阿仙奴以2：1力挫白礼顿，以13胜3和2负得42分续排榜首，领先次席的曼城2分。白礼顿以6胜6和6负得24分，暂列第12位。

再伤两名守将 加比尔或提早复出

虽然全取3分，但阿仙奴的伤兵潮继续。守将卡拉费奥利热身时受伤，临时退出大军名单；祖利安添巴则在比赛前一天的操练受伤，因此今场没有正宗右闸，需要迪格兰赖斯做替工。阿迪达赛后表示：「希望伤兵情况会有改善，我们也收到好消息。加比尔有望提早复出，实在太好了，我认为医疗团队和加比尔都非常努力达成这件事。」阿仙奴下一场将在周二深夜硬撼近况大勇的阿士东维拉。