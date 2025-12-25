英超｜罗美路被足总秋后算账 面临再被「加监」
更新时间：14:23 2025-12-25 HKT
热刺阿根廷中坚基斯甸罗美路（Cristian Romero）在上周六英超主场1:2不敌利物浦之战领红牌被逐，并因行为不当周二正式被英格兰足总（FA）起诉，随时面临「加监」处罚。
一分钟内连食两黄
这位27岁的火爆中坚，在该仗的表现极其惹火。下半场，他不满对方前锋艾基迪基（Hugo Ekitike）在头槌破网前对其有侵犯之嫌，向球证布禄士（John Brooks）激烈投诉而领下第一面黄牌。
战至93分钟，他再因沉不住气，在一次争执中出脚踢向利物浦守将伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konate），领下第二面黄牌被逐离场，令在比赛早段已有沙维西蒙斯（Xavi Simons）被逐的热刺，最终只能以九人应战。
足总追加指控
然而，事件并未就此平息。罗美路在被罚下后，怒气冲冲地再次与球证理论，并迟迟不愿离场。足总在圣诞前夕发表声明，指控罗美路在被罚下后行为不当，未有迅速离开球场，及在离场时向球证作出对抗性、攻击性行为。
这位热刺中锋需在1月2日前就指控作出回应，一旦罪名成立，他将在原有的红牌自动停赛基础上，面临额外的追加停赛处罚，对热刺本已不稳的后防线，无疑是雪上加霜。
