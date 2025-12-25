Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜罗美路被足总秋后算账 面临再被「加监」

足球世界
更新时间：14:23 2025-12-25 HKT
发布时间：14:23 2025-12-25 HKT

热刺阿根廷中坚基斯甸罗美路（Cristian Romero）在上周六英超主场1:2不敌利物浦之战领红牌被逐，并因行为不当周二正式被英格兰足总（FA）起诉，随时面临「加监」处罚。

一分钟内连食两黄

这位27岁的火爆中坚，在该仗的表现极其惹火。下半场，他不满对方前锋艾基迪基（Hugo Ekitike）在头槌破网前对其有侵犯之嫌，向球证布禄士（John Brooks）激烈投诉而领下第一面黄牌。
战至93分钟，他再因沉不住气，在一次争执中出脚踢向利物浦守将伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konate），领下第二面黄牌被逐离场，令在比赛早段已有沙维西蒙斯（Xavi Simons）被逐的热刺，最终只能以九人应战。

足总追加指控

然而，事件并未就此平息。罗美路在被罚下后，怒气冲冲地再次与球证理论，并迟迟不愿离场。足总在圣诞前夕发表声明，指控罗美路在被罚下后行为不当，未有迅速离开球场，及在离场时向球证作出对抗性、攻击性行为。
这位热刺中锋需在1月2日前就指控作出回应，一旦罪名成立，他将在原有的红牌自动停赛基础上，面临额外的追加停赛处罚，对热刺本已不稳的后防线，无疑是雪上加霜。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
7小时前
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
6小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
17小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
2025-12-24 13:32 HKT
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
19小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
5小时前