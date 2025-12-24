Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格兰联赛杯｜阿迪达：我们应该赢得更多 坦承锋线把握力不足

足球世界
更新时间：15:03 2025-12-24 HKT
发布时间：15:03 2025-12-24 HKT


阿仙奴周二英格兰联赛杯八强对水晶宫，尽管球队在占尽优势下，但一直未能将比数拉开，更在比赛末段被对手逼和，需凭互射十二码取胜，惊险晋级4强；领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后承认球队临门把握做得不好，但强调晋级才是最重要。

「战果本应更大」

阿仙奴今仗作出了大幅轮换，但仍在场上占据绝对优势，创造了大量机会。可惜，前线球员把握力欠佳，多次失机，包括一月以来首次正选上阵的加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）亦有4次黄金机会未能把握。战至94分钟，球队更被水晶宫凭一次死球攻势追平，需要靠12码大战取胜。阿迪达表示：「战果的差距本应更大。当你未能拉开比分，对方就有能力在任何一次死球中伤害你。在比赛的进程下，被追平在情绪上是难以接受的。球队总算晋级4强，达到我们的目标。」

赞球员冷静 冀前锋「大爆发」

兵工厂近仗攻力疲弱，上周末仅凭一记12码小胜爱华顿，再之前亦只靠两个乌龙球击败狼队，阿迪达呼吁外界保持耐性：「我们想看到（入球大爆发）。我认为我们要做的是，继续创造像我们现在这样多的机会，并且不给对手任何机会。我们今天有一些非常好的、空门的机会去入球，但我们没有做到。所以，我们要信任球员，继续训练，努力改进。」
阿迪达又点名称赞门将阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）：「最后一轮成功扑救，最终助球队惊险晋级。我为阿列沙巴拿加感到高兴。」

