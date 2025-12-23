英超｜施美安争夺战 曼联、曼城领先 热刺已被拒绝

般尼茅夫的安东尼施美安（Antoine Semenyo）成为英超豪门争逐目标，《Sky Sports》称这名加纳国脚将于日内作出决定。这场争夺战，以曼联和曼城领先，而利物浦亦积极争逐，以填补受伤的阿历山大伊沙克的空缺；热刺则已被施美安拒绝。

施美安获英超豪门争逐。路透社

施美安今季为般尼茅夫于英超上阵16场，入8球兼有3次助攻。路透社

施美安或于日内作出决定。路透社

施美安合约中有6500万镑的解约条款，这条条款于2026年1月1日至10日、短短10日内有效。施美安今季为般尼茅夫于英超上阵16场，入8球兼有3次助攻，表现对得住其身价。亦因如此，他引来英超豪门的争逐。据报曼联、曼城、利物浦和热刺等均有意收购施美安，但《每日镜报》引述报导称，施美安已经礼貌地拒绝了热刺，「以集中于其他的选项，例如曼城或者曼联」。

利物浦或以施美安补受伤伊沙克

《Sky Sports》则指施美安有可能于日内作出决定，曼联和曼城在这场争逐战仍然领先其他豪门；曼城相信已与施美安展开洽淡。至于曼联则对于1月转会窗已有计划，体育总监韦确斯（Jason Wilcox）和领队艾摩廉都相信施美安能够完美配合曼联的体系。利物浦仍然对收购施美安保持兴趣，特别是前锋伊沙克于上场英超斗热刺一役中重创，恐怕是左脚骨折，势要养伤3个月。