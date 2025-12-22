港超联｜杰志即炒金信煜 称严重违反球队纪律守则

港超劲旅杰志今日突然宣布，韩籍球员金信煜因严重违反球队纪律守则，已即时终止与金的合约，并不会再就事件作进一步评论。

韩国中锋金信煜2023年2月加盟杰志并签约3年半，然而加盟后表现却未如理想，首季上阵7场却未有进帐，第2季虽在联赛对港会一战中连中3元，之后在银牌对晋峰梅开二度，不过金受膝伤影响2024年1月后便未再为「蓝鸟」上阵。上季季前杰志会长更指金的各方面数据并不符合球会数据，并量身订做「个人改进计划」。今季金信煜在10月11日对上标准流浪的联赛杯8强中再度亮相，后备上阵攻入一球助球队以3:0大胜，并在赛后提到今季后便会退役，最后一次上阵已是11月2日在港超联对九龙城的赛事后备替，总结金信煜为杰志效力近3季，仅上阵过16场并贡献6个入球。