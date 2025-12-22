英超｜ 利物浦前锋伊沙克疑似左脚骨折 极可能要养伤3个月

利物浦上周六作客以2:1击败热刺付出极其沉重的代价，为球队先开纪录的瑞典射手阿历山大伊沙克（Alexander Isak），在入球一刻惨被对方守将云迪云（Micky van de Ven）踢伤，球会方面担心他左脚骨折，预计将要休养至明年三月，对球队造成沉重打击。

入球英雄变伤兵

这位身价高达1.25亿英镑的英国转会费纪录保持者，在入球后痛苦倒地，状甚惨烈。事件发生后，社交媒体一度误传他十字韧带（ACL）撕裂，虽然消息其后被证实为假，但已令球会方面对这些不负责任的谣言感到震怒。据《每日邮报》报导，利物浦在周日返回伦敦后为伊沙克进行了MRI扫描，虽然排除了十字韧带撕裂的最坏情况，但确认其伤势「复杂」，极有可能是左脚骨折。

红军锋线人手告急

领队史洛特（Arne Slot）赛后已流露出悲观情绪：「我们需要等待和观察。但如果一个球员入了球然后受伤，甚至没有尝试回到场上，那通常不是一件好事。」这次受伤对伊沙克个人及球会而言，均是沉重打击。他自加盟以来一直未能完全融入，早前才刚从腹股沟伤患中恢复，并在上月对韦斯咸的比赛中攻入其英超「开斋」入球。今仗对热刺的入球，正正展现了利物浦为何愿意为他打破转会费纪录，可惜却告受伤。更重要的是，阵中的埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）正出战非洲国家杯，伊沙克的受伤令球队锋线上只剩下艾基迪基（Hugo Ekitike）一名健康的正中锋，人手捉襟见肘。