英超｜利物浦2：1九人热刺 史洛特：我们更似踢少两个

利物浦今晨于英超作客热刺。热刺上半场33分钟踢少一人，「红军」凭后备入替的阿历山大伊沙克于56分钟打开纪录，但他亦因为这次射门伤出。热刺于末段再有一人被逐，最终九人应战下以1：2告负。利物浦领队史洛特认为球队正朝着正确的方向发展，但坦言今场「我们更似踢9个」。

西蒙斯33分钟直红被逐

热刺于33分钟踢少个，利物浦守将云迪积克于中场线附近控球，热刺中场沙维西蒙斯从后抢球，踩中云迪积克重心脚的小腿并扫跌对方。球证最初出示黄牌，但VAR翻看后示意球证到场边睇片，球证最终改判直接红牌，将西蒙斯逐出场。两军半场互无纪录。

西蒙斯33分钟直红被逐，热刺踢少个。路透社

伊沙克入波伤出

利物浦半场以伊沙克入替受伤的干拿巴特利，这名瑞典前锋于56分钟建功。热刺守将基斯甸罗美路的传球不够高度，省中在中圈附近的利物浦球员，红军随即打反击，最后伊沙克接应域斯的直线，起左脚射门破网。但伊沙克起脚的时候，热刺守将云迪云落铲，夹中伊沙克的重心脚，后者施射后倒地按着膝盖。伊沙克最终要由两名军医搀扶下，步行离场。

伊沙克受伤逐格睇：

伊沙克起左脚破网。路透社

伊沙克被云达云夹中脚，射波后倒地。路透社

伊沙克为利物浦打破僵局，但因为这次射门受伤。路透社

伊沙克最终要由两名军医搀扶下，步行离场。路透社

罗美路93分钟领第二面黄牌

少踢一人的热刺于64分钟有一次黄金机会，高路梅安尼禁区内施射省中利物浦守将弹高，皮球笠过利物浦门将艾利臣比加但中楣弹出。两分钟后，热刺再失守。利物浦前锋伊基迪克（Hugo Ekitike）接应右路传中顶入；热刺守将罗美路投诉他与伊基迪克争顶时，被后者推跌，他因为投诉过激领黄牌。落后0：2的热刺于80分钟换入李察利臣，立竿见影；这名巴西前锋于83分钟建功，助球队追近至1：2。热刺气势如虹，但93分钟罗美路与干拿迪争顶被推跌，起身时左脚撑向干拿迪，被球证出示第二面黄牌逐出场。

热刺守将罗美路投诉他与伊基迪克争顶时，被后者推跌。路透社

李察利臣后备入替3分钟即入波。路透社

罗美路93分钟领第二面黄牌被逐。路透社

汤帅不满球证没吹罚伊基迪克。路透社

汤帅不满球证没吹罚伊基迪克：极大错误

利物浦最终保住2：1胜局，以9胜2和6负得29分暂列第5位。热刺则以6胜4和7负得22分暂列第13位。利物浦领队史洛特赛后坦言：「老实说，我以为我们多踢两人，能够将对方防守于射程范围以外。但局面看来更似我们九人应战，对手踢11个，然后他们的攻势浪接浪。」但他认为球队朝着正确的方向发展：「今场并不完美，特别是最后10分钟，但与此同时我们全取3分，球队的发展正朝着我乐见的方向走。」热刺领队汤马士法兰克，则不满球证没有吹罚伊基迪克：「难以置信，是极大的错误。两面红牌都有讨论的空间，但这个入球的判决定极大错误。」